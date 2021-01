Nick Jonas Praised Priyanka For Her Acting Says She Will Win The First Oscar For family: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और राजकुमार राव (Raj Kumar Rao) की फिल्म ‘द वाइट टाइगर’ (The White Tiger) 22 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इस फिल्म को लोग बेहद पसंद कर रहे हैं. प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और राजकुमार राव (Raj Kumar Rao) की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ हो रही है. बता दें कि यह फिल्म लेखक अरविंद अडिगा के बुकर सम्मान विजेता ‘द वाइट टाइगर’ (The White Tiger) उपन्यास पर आधारित है. Also Read - अनुष्का शर्मा के मां बनने के बाद एक्साइटिड हैं प्रियंका चोपड़ा, बोलीं- एक-दो से काम नहीं चलेगा बल्कि...

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने अपनी बेहतरीन ऐक्टिंग के दम पर हॉलीवुड में भी अपनी खास पहचान बना ली है और इसी का नतीजा है कि लोग उनकी नई फिल्म द वाइट टाइगर' (The White Tiger) की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की ऐक्टिंग से उनके पति निक जोनस (Nick Jonas) काफी प्रभावित हुए है. निक जोनस का मानना है कि उनकी पत्नी ऑस्कर जीत सकती है.

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ने वेरायटी सर्किट पॉडकास्ट अवार्ड्स में कहा कि, 'निक एक ऐसे परफेक्ट पति हैं, जो कुछ भी गलत नहीं करते और उनकी यही खासियत उन्हें उनके और करीब ले आती है. इसके बाद एक्ट्रेस ने कहा कि, निक जोनस को उनके काम पर बहुत भरोसा है. वह कहते हैं कि आप ऑस्कर जीतने वाली पहली जोनस हो सकती हैं'.

The White Tiger is out now on @netflix!!! So incredibly proud of my wife @priyankachopra for her work as both an actor and a producer on this movie. Everyone do yourself a favor and go watch this movie right now! Congrats to the entire cast and crew and creative team. pic.twitter.com/rF47xsWmzH

— Nick Jonas (@nickjonas) January 22, 2021