निक जोनस ने 10 साल पहले प्रियंका चोपड़ा को भेजा था ये मैसेज, बॉलीवुड पर कहा 'मुझे पता है सारी गॉसिप...'

Nick And Priyanka Podcast: निक जोनस ने याद किया कि उनके भाई केविन जोनस ने ही उन्हें प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड डेब्यू शो 'क्वांटिको' के बारे में बताया था

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 15, 2026, 2:38 PM IST
निक जोनस ने 10 साल पहले प्रियंका चोपड़ा को भेजा था ये मैसेज, बॉलीवुड पर कहा 'मुझे पता है सारी गॉसिप...'

Nick And Priyanka Podcast: जोनास ब्रदर्स अपने गाने के लिए मशहूर हैं और इन तीन भाईयों की जोड़ी को लोग बेहद पसंद करते हैं औऱ हाल ही में इन्होंनेपने YouTube पॉडकास्ट के लेटेस्ट एपिसोड में एक बहुत खास मेहमान, प्रियंका चोपड़ा जोनास का स्वागत किया. इस दौरान निक के दोनों भाई केविन और जो जोनास के साथ प्रियंका ने खुलकर बातें की और अपनी करियर,प्यार,बेटी औऱ साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी कई सारी मजेदार बातें शेयर की हैं. इस एपिसोड के दौरान, निक जोनास ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी को भेजे गए सबसे पहले डायरेक्ट मैसेज के पीछे की कहानी बताई और खुलासा किया कि कैसे उनके भाई केविन जोनास ने उन्हें एक-दूसरे के करीब लाने में एक अहम भूमिका निभाई है.

भाई की वजह से निक-प्रियंका की हुई बात

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अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों को याद करते हुए निक जोनस ने याद किया कि उनके भाई केविन जोनस ने ही उन्हें प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड डेब्यू शो ‘क्वांटिको’ के बारे में बताया था. निक ने शो का एक बिलबोर्ड देखा था, फिर घर जाकर ट्विटर पर प्रियंका चोपड़ा को सर्च किया था. केविन ने बताया कि निक ने पूछा, “क्या तुमने ‘क्वांटिको’ शो देखा है? और उस शो का एक बिलबोर्ड भी है. ट्विटर पर तुम्हें ढूंढा कि क्या तुम मुझे फ़ॉलो करती हो और कमाल था वो मुझे फॉलो करती थी.

निक ने पीसी को भेजा थआ कौन सा मैसेज

इसके बाद पहली बार इस शो में दोनों की वो मशहूर चैट का पहली झलक दिखाई गई जिसकी चर्चा अक्सर कपल करता हुआ दिखता है. प्रियंका चोपड़ा के ट्विटर DM में आए टेक्स्ट मैसेज में लिखा था, “हेलो, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि हमें मिलना चाहिए. मैं इन लोगों की बात से सहमत हूं क्या आप जल्द ही LA में होंगी?” प्रियंका ने जवाब दिया, “अरे… ग्राहम ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है… चलो टेक्स्ट पर बात करते हैं, ज़्यादा प्राइवेट रहेगा .मेरी टीम इसे देख सकती है.

टेक्स्टिंग शुरू की डेढ़ साल बाद हमने डेटिंग शुरू की

प्रियंका ने आगे कहा, ‘वह पक्का करना चाहते थे कि यह सच में मैं ही हूं. इसलिए उन्होंने मुझसे एक फ़ोटो मांगी, जिसमें मैं टाइम-स्टैम्प के साथ कैमरे की तरफ़ देख रही हूं. मुझे भी यह बात अच्छी लगी, यह एक फ़ैशन शो के बाद की बात है. उस दिन मैं बहुत प्यारी लग रही थी. निक जोनस ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा ‘तो हमने टेक्स्टिंग शुरू की डेढ़ साल बाद हमने डेटिंग शुरू की और फिर आखिरकार हमारी सगाई हो गई’.

निक को पसंद है बॉलीवुड की गॉसिप

जोनस ब्रदर्स की पॉडकास्ट सीरीज़ ‘हे जोनस!’ के एक एपिसोड में प्रियंका चोपड़ा, केविन जोनस और जो जोनस के साथ नज़र आए निक ने शादीशुदा ज़िंदगी की उस बात के बारे में बताया जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है. अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘तो, साथ बिताए इन आठ सालों में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई, वह है बॉलीवुड से जुड़ी ढेर सारी गपशप जो मुझे सुनने को मिली.’ निक ने कहा, ‘इन आठ सालों में मुझे सबसे ज़्यादा बॉलीवुड गॉसिप पसंद आई है’. इस पर प्रियंका ने कहा, ‘यह सच है. मुझे भी नहीं पता होता कि किसका ब्रेकअप हो गया है, लेकिन तुम्हें पता होता है. अक्सर ऐसा तब होता है जब मैं किसी को मैसेज कर रही होती हूं और कहती हूं ‘अरे, उन्हें मेरा प्यार देना,’ तो सामने वाला कहता है, ‘नहीं उनका ब्रेकअप हो गया है,’ और मैं बस हैरान रह जाती हूं हम नाम नहीं ले सकते, वे हमारे दोस्त हैं’. निक जोनास ने यह मज़ेदार बात भी बताई कि वे इंस्टाग्राम पर कुछ अकाउंट्स को सिर्फ़ इसलिए ‘घोस्ट-फ़ॉलो’ करते हैं ताकि उनसे जुड़ी कहानियों का सिलसिला देख सकें.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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