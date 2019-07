मुंबई: अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने पिछले साल खुद के अस्थमा से पीड़ित होने का खुलासा किया था, वह एक तस्वीर में अपने परिवार के साथ एक नाव में स्मोकिंग का आनंद लेती नजर आईं और सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में अभिनेत्री की मां मधु चोपड़ा व अमेरिकी पॉप-गायक और उनके पति निक जोनास सिगार के कश लगाते नजर आ रहे हैं, वहीं प्रियंका सिगरेट का कश लगाती दिख रही हैं.

Good Morning! Good to see that @priyankachopra’s asthma has been cured overnight 😍

Doctors are god 🙏🏻

pic via @Cheekoadmi pic.twitter.com/il2A5TN455

— Maithun (The Fauxy) (@Being_Humor) July 21, 2019