Nikita Gandhi Tiger 3 Singer Feeling Devasted After Students Dead And Injured At Her Concert

Nikita Gandhi: जानें कौन हैं निकिता गांधी जिनके कॉन्सर्ट में गई लोगों की जान, सिंगर बोलीं 'टूट गई हूं'

Nikhita Gandhi Concert:कोचीन विश्वविद्यालय में मशहूर सिंगर निकिता गांधी के म्यूजिक कॉन्‍सर्ट में भगदड़ मच गई जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई.

Know Who Is Nikita Gandhi: ‘टाइगर 3’ फेमस सिंगर निकिता गांधी (Nikhita Gandhi) कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (सीयूएसएटी) में एक टेक-फेस्ट में गाना गाने वाली थी. हालांकि इसके पहले ही वहां पर ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी का दिल तोड़ दिया. यह घटना केरल एर्नाकुलम में कॉलेज के वार्षिक उत्सव में गायिका निकिता गांधी के संगीत समारोह के दौरान हुई. वहीं सिंगर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि इस दुख को जाहिर करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर सिंगर निकिता गांधी के टेक-फेस्ट में क्या कुछ हुआ और किस वजह से बच्चों की जान तक चली गई.

निकिता गांधी के म्यूजिक कॉन्‍सर्ट में भगदड़

केरल की कोचीन विश्वविद्यालय में मशहूर सिंगर निकिता गांधी के म्यूजिक कॉन्‍सर्ट में अचानक भगदड़ मच गई. इसमें चार छात्रों की मौत हो गई और कई घायल हो गए. कोचीन यूनिवर्सिटी में भगदड़ मचने का कारण बारिश था. बारिश होते ही लोग भागने लगे और ये हादसा हो गया. पहले कहा गया था कि भगदड़ निकिता गांधी के कॉन्सर्ट के दौरान हुई, लेकिन बाद में अधिकारियों ने बताया कि ये घटना निकिता गांधी के कॉन्सर्ट से पहले हुई थी. बर है कि 60 लोग से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है.

कोचीन यूनिवर्सिटी में क्यों मची भगदड़?

कोचीन यूनिवर्सिटी में भगदड़ मचने का कारण बारिश था. बारिश होते ही लोग भागने लगे और ये हादसा हो गया। पहले कहा गया था कि भगदड़ निकिता गांधी के कॉन्सर्ट के दौरान हुई, लेकिन बाद में अधिकारियों ने बताया कि ये घटना निकिता गांधी के कॉन्सर्ट से पहले हुई थी. दो छात्र और दो छात्राओं की मौत से अभिनेत्री को गहरा सदमा लगा है. खबर है कि 60 लोग से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर है.

कॉन्सर्ट में हुए हादसे से टूटीं निकिता गांधी

निकिता गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस हादसे पर दुख जताया है. सिंगर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर जारी किए गए पोस्ट में कहा, ‘आज शाम कोच्चि में जो हुआ उससे दिल टूट गया और मैं बिखर गई हूं. इससे पहले कि मैं परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर जाती, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई. इस गहन दुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। छात्रों के परिवारों के साथ मेरी संवेदना है’.

कौन हैं निकिता गांधी?

निकिता बॉलीवुड की मशहूर सिंगर है और वो ना केवल हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु, बंगाली और कन्नड़ में भी गानें गा चुकी हैं. अगर आपको इनका नाम नहीं याद आ रहा है तो बता दें कि निकिता ने फिल्म ‘राब्ता’ में दीपिका पादुकोण के लिए टाइटल ट्रैक गया था. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म ‘जग्गा जासूस’ ‘सचिन: ए बिलियन ड्रीम्स’, ‘जब हैरी मेट सेजल’, ‘केदारनाथ’, ‘लुका छुपी’, ‘सूर्यवंशी’ और ‘टाइगर 3’ समेत कई हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाए हैं. इसके साथ ही बादशाह के साथ उनका ‘जुगनू’ गाना वायरल हिट साबित हुआ है.