Kangana On Tauseef killed Ballabhgarh girl Nikita Tomar: दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बीकॉम की छात्रा निकिता की तौसीफ नामक युवक ने गोली मारकर हत्या कर दी. जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद लोग काफी भड़के हुए हैं. सोशल मीडिया पर कई लोग इसे लव जिहाद का मामला मान रहे हैं. कुछ लोगों ने तौसीफ को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग की हैं. वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस मामले को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं. Also Read - कंगना को पता नहीं जमीनी हकीकत क्या है, गोवा का नाम खराब कर रही हैं?

कंगना ने लिखा- फ्रांस में जो हुआ उससे पूरी दुनिया सकते में हैं, फिर भी इन जिहादियों को कोई शर्म या कानून का डर नहीं है. एक हिंदू लड़की को उसके कॉलेज के बाहर दिनदहाड़े गोली मार दी जाती है क्योंकि उसने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था. तुरंत कार्रवाई की जरूरत है.’ Also Read - ऐश्वर्या और रणबीर कपूर के इंटिमेट सीन ने उड़ा दिए थे सबके होश, Sizzling फोटोशूट देखकर खफा हो गया था बच्चन परिवार?

कंगना ने ये भी लिखा-निकिता की बहादुरी लक्ष्मीबाई और पद्मावती से कम नहीं है. जिहादी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाना चाहता था. लेकिन लड़की ने उसके साथ जाने की बजाय मर जाना ठीक समझा. देवी निकिता आपने जो किया वो किसी जौहर से कम नहीं है.

Nikita’s bravery is no less than Rani LaxmiBai or Padmavati, jihadi murder was obsessed with her he kept asking her to come with her if she wanted to live she could have given in to his lust she chose to die instead, Devi Nikita rose for every Hindu woman’s dignity and pride. https://t.co/nY0jzKFUmD

