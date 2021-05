Nikki Tamboli Photos In Red Bodycon Dress Viral On Social Media:बिग बॉस फेम निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर अपने काम की वजह से हर जगह चर्चा का विषय बनी हुई हैं. जब से एक्ट्रेस घर से बाहर आई हैं लगातार वो काम कर रही हैं और उनके फैंस उनकी ये तरक्की देखकर बेहद खुश हैं. ऐसे में इन दिनों निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) खतरों के खिलाड़ी 11 (Khatron Ke khiladi 11) की शूटिंग कर रही हैं जहां से उन्होंने बेहद बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं. Also Read - Nikki Tamboli ने मोनोकिनी में फ्लॉन्ट किया अपना सुपर बोल्ड अवतार, Photos से मची सनसनी

निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) केपटाउन में ‘खतरों के खिलाड़ी’ के 11वें सीजन की शूटिंग कर रही हैं. वहां से अपने फैंस को लगातार सोशल मीडिया पर अपडेट कर रही हैं. निक्की (Nikki Tamboli) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो फोटोज शेयर की हैं. इन दोनों ही फोटो में निक्की बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. रेड कलर के बॉडीकॉन ड्रेस में एक्ट्रेस का अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. Also Read - Khatron Ke Khiladi 11: Aastha Gill और सना मकबूल ने बिकिनी में दिखाया हॉट अंदाज- देखें वायरल तस्वीरें



इन फोटोज के साथ निक्की (Nikki Tamboli) ने कैप्शन में लिखा ‘Miracles are proud creature, जो लोग उन पर भरोसा नहीं करते वे उनके सामान खुद को नहीं लाते’. निक्की (Nikki Tamboli) के इस पोस्ट और फोटो पर फैंस जमकर लाइक और कमेंट करते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं.

इससे पहले निक्की (Nikki Tamboli) ने केप टाउन में समुद्र किनारे ब्लू मोनोकिनी पहनें फोटोज शेयर की थीं. इन फोटोज में निक्की (Nikki Tamboli) अपनी टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट करते नजर आईं थीं. ब्लू मोनोकनी में निक्की का परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट हो रहा है.