अभिनेत्री निमरत कौर ने बुधवार को अपने नोएडा घर के पास आवारा बिल्लियों के गायब होने की चिंता व्यक्त की, जहां उनके माता-पिता रहते हैं. निमरत ने कहा, "मेरे माता-पिता नोएडा में रहते हैं और हम वहां लगभग 26 वर्षो से रह रहे हैं. वे अब कई सालों से आवारा बिल्लियों को खाना खिला रहे हैं और उनमें से बहुत सारे हमारे घर में आते हैं, और बालकनी पर खेलते हैं. कल और आज, एक बिल्ली को छोड़कर सभी गायब हो गए हैं. मेरी मां ने उनमें से दो को मृत पाया और कोई चोट के निशान नहीं थे."

अभिनेत्री अंतत: मदद के लिए पशु कल्याण संगठनों के पास पहुंची.

उन्होंने कहा, “मैंने पशु कल्याण संगठनों से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजना सही रहेगा. किसी को यह पुष्टि करनी होगी कि यह प्वॉइजन का मामला है और फिर एक आधिकारिक प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है.”

View this post on Instagram A post shared by Nimrat Kaur (@nimratofficial)

कौर ने कहा, “जमीनी हकीकत यह है कि भले ही किसी ने (जानवर को जहर दिए हुए) देखा हो, किसी को भी इसके बारे में ‘पता’ नहीं है. हम वास्तव में लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे कुछ ऐसा न करें. मेरे पास इस तरह के अत्याचार के लिए शब्द नहीं हैं.