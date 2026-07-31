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Ramayana Star Cast Fees: भारत की सबसे महंगी फिल्म 'रामायण' में जानें राम को मिले कितने करोड़, सीता और लक्ष्मण से महंगे रावण

Ramayana Star Cast Fees Old And New: नितेश तिवारी की रामायण पर आधारित महत्वाकांक्षी फ़िल्म भारत की अब तक की सबसे महंगी फ़िल्म बन गई है. इसके दो भागों का कुल बजट 4,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: July 31, 2026, 3:05 PM IST
Ramayana Star Cast Fees: भारत की सबसे महंगी फिल्म 'रामायण' में जानें राम को मिले कितने करोड़, सीता और लक्ष्मण से महंगे रावण

Ramayana Star Cast Fees Old And New: 25 जनवरी 1987 को रामानंद सागर की ‘रामायण’ पूरे भारत में टेलीविज़न पर दिखाई गई और इसने देश में धूम मचा दी थी. यह आज भी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली सीरीज़ में से एक है, जिसने दर्शकों को रविवार के दिन टीवी से बांधे रखा था. इस शो में अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया मुख्य भूमिकाओं में थे, जिन्होंने भगवान राम और माता सीता का किरदार निभाया था. ऐसे में अब नितेश तिवारी की ‘रामायण’ की चर्चा जोरो पर है और इसके किरदारों,सेट और VFX ने हल्ला काट रखा है. ऐसे मे 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट पर बनी ‘रामायण’ भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे भव्य फ़िल्म बनने जा रही है. ऐसे में जाहिर है कि इस फ़िल्म की स्टार-स्टडेड कास्ट की फ़ीस को लेकर भी लोगों में ज़बरदस्त उत्सुकता है. तो चलिए जानते हैं फिल्म और टीवी शो के स्टार कास्ट की फीस में कितना जमीन आसमान का अंतर है.

1. रणबीर कपूर- अरुण गोविल (राम)

अरुण गोविल ने रामानंद सागर के 1987 के प्रसिद्ध धारावाहिक ‘रामायण’ में निभाया था और उन्होंने इसके लिए एक एपिसोड के 50 हजार से लेकर 70 हजार तक मिलते थे और अगर पूरे एपिसोड की बात करें तो उन्हें महज 40 लाख तक कमाई की थी. वहीं आज के राम यानि रणबीर कपूर को रामायण में राम बनने के लिए 150 करोड़ तक की फीस ली है. बता दें ये उनके दो हिस्सों की फीस है. बता दें रणबीर को एक पार्ट के लिए 75 करोड़ तक मिले हैं, जो पुराने राम की फीस से बेहद अधिक हैं.

2. साई पल्लवी-दीपिका चिखलिया (सीता)

4000 करोड़ की रामायणम में सीता बनी साउथ की एक्ट्रेस साई पल्लवी ने 12 करोड़ तक पीस वसूल की है और आपको बता दें ये उनके दो पार्ट की फीस है. यानि एक पार्ट के लिए उन्हें 6 करोड़ रुपये फीस मिली है. वहीं डीडी पर आई रामायण में दीपिका चिखलिया ने मां सीता का किरदार करके हर घर में जगह बनाई थी और उनकी फीस साई से बहद कम थी उन्हें पूरे शो के लिए महज 20 लाख मिले थे.

3. रवि दुबे-सुनील लहरी (लक्ष्मण)

श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण का किरदार रामानंद सागर की रामायण में सुनील लहरी ने निभाया और उनके इस किरदार के लिए उन्हें भरपूर प्यार मिला था और लोग उन्हें आज भी पसंद करते हैं. रामायण के लिए उन्हें 15 से 18 लाख तक फीस ली थी. वहीं टीवी के स्टार रवि दुबे बड़े पर्दे पर लक्ष्मण बनकर आ रहे हैं औऱ उनका लुक फैंस को पसंद आ रहा है और TOI की एक रिर्पोट के अनुसार दोनों पार्ट के लिए रवि को बेहद कम यानि की 2 से 4 करोड़ तक फीस मिली है, लेकिन ये उनके करियर के लिए एक बड़ा ब्रेक है.

4. सनी देओल- दारा सिंह (हनुमान)

महाबली हनुमान का किरदार ‘रामायण’ में दिग्गज अभिनेता ‘दारा सिंह’ ने निभाया था और आजतक टीवी से लेकर फिल्मों में उनके किरदार जो प्यार मिला है वो कमाल का है और इस पूरे शो के लिए उन्हें 35 लाख तक फीस मिली थी. वहीं आज के रामायण में सनी देओल हनुमान का किरदार निभा रहे हैं और उनकी कुल फीस 40 करोड़ के पास है और ये उनके दो पार्ट की फीस है जो दारा सिंह से कहीं अधिक है.

5. अरविन्द त्रिवेदी- यश (लंकापति रावण)

अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार लोगों के दिलों में बसा दिया आज भले ही वो दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनका काम हमेशा लोगों के दिलों में रहेगा और इस किरदार के लिए उन्हें पूरे एपिसोड के 30 लाख तक मिले थे. वहीं नितेश तिवारी के रामायण वाले रावण यानि यश को 100 करोड़ फीस मिली है. शुरुआती अनुमानों में 200 करोड़ के भारी-भरकम पेमेंट पैकेज की बात कही गई थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन पार्टनरशिप की भूमिका संभाल ली थी.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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