4000 करोड़ में बनकर तैयार होगी रणबीर कपूर की रामायण, रनटाइम से लेकर फीस तक...जानें खास बातें

NItesh Tiwari Ramayana Details: दो हिस्सों में बनी नितेश तिवारी और रणबीर कपूर की फिल्म रामायण भारत की अब तक की सबसे महंगी फ़िल्म है, जिसका बजट 4000 करोड़ रुपये है

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: July 16, 2026, 2:48 PM IST
4000 करोड़ में बनकर तैयार होगी रणबीर कपूर की रामायण, रनटाइम से लेकर फीस तक...जानें खास बातें

NItesh Tiwari Ramayana Details: नमित मल्होत्रा ​​के ‘प्राइम फोकस स्टूडियोज़’ और यश के ‘मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स’ द्वारा प्रोड्यूस की जा रही नितेश तिवारी की ‘रामायण’ दो हिस्सों में रिलीज़ होगी; पहला हिस्सा दिवाली 2026 में और दूसरा दिवाली 2027 में आएगा. इस विशाल फ़िल्म में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी और सनी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसे बड़े पैमाने पर IMAX में रिलीज़ करने के लिए तैयार किया जा रहा है और इसमें अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में आसानी से देखने के लिए AI डबिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भारतीय सिनेमा में पहली बार हो रहा है. हाल ही में फिल्म के ट्रेलर के बारे में जो जानकारी आई है उसके हिसाब से ये दो हिस्सों में आएगा. ऐसे में आइए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें.

रामायण का भव्य बजट

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नमित मल्होत्रा ​​की ‘रामायण’ को अब तक की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी भारतीय फ़िल्म बताया जा रहा है. शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि दो हिस्सों में बनने वाली इस फ़िल्म का बजट 1600 करोड़ रुपये (हर हिस्से के लिए 100 मिलियन डॉलर) होगा. ‘द प्रखर गुप्ता एक्सपीरियंस’ पॉडकास्ट पर बात करते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा, ‘जब हमने इसे बनाने की शुरुआत की, यानी 6-7 साल पहले, जब हम इसे बनाने को लेकर सच में गंभीर हुए, तो सबने मुझे पागल कहा, क्योंकि बजट के मामले में कोई भी भारतीय फ़िल्म इसके आस-पास भी नहीं है. आसान शब्दों में कहें तो, जब हम दोनों फ़िल्में – पार्ट 1 और पार्ट 2 – पूरी कर लेंगे, तो इसका कुल बजट लगभग 500 मिलियन डॉलर होगा, जो 4000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है.’

रामायण में है ऑस्कर विजातोओं की टीम

रामायण फ़िल्म के लिए बनाई गई इंटरनेशनल टीम की तैयारी की गई है. 8 बार ऑस्कर जीतने वाला VFX स्टूडियो DNEG, जिसने ‘इंटरस्टेलर’ (2014), ‘ब्लेड रनर 2049’ (2017) और तीनों ‘ड्यून’ फ़िल्मों पर काम किया है, जो बॉलीवुड में पहली बार हो रहा है. फ़िल्म की प्रोडक्शन टीम में रैमसे एवरी (जिन्होंने ‘गार्डियंस ऑफ़ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2’ पर काम किया) और रवि बंसल (जिन्होंने ‘ड्यून 2’ पर काम किया) जैसे नाम शामिल हैं. पहली बार, ऑस्कर विजेता म्यूज़िक कंपोज़र हंस ज़िमर और ए.आर. रहमान एक साउंडट्रैक पर साथ काम कर रहे हैं. हॉलीवुड के एक्शन कोरियोग्राफ़र टेरी नोटरी (‘एवेंजर्स’, ‘प्लैनेट ऑफ़ द एप्स’) और गाइ नॉरिस (‘मैड मैक्स: फ़्यूरी रोड’) फ़िल्म के ज़बरदस्त बैटल सीन डिज़ाइन कर रहे हैं.

रामायण के कास्ट की फीस

टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार, रणबीर कपूर ने हर पार्ट के लिए 75 करोड़ रुपये चार्ज किए, यानी कुल मिलाकर 150 करोड़ रुपये लिए हैं. कन्नड़ सुपरस्टार यश, जो ‘रामायण’ में रावण का रोल निभा रहे हैं, दोनों पार्ट्स के लिए 100 करोड़ रुपये चार्ज कर रहे हैं. खबर है कि यश फिल्म के को-प्रोड्यूसर के तौर पर मुनाफ़े में भी हिस्सा ले रहे हैं. सनी देओल, जो भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले हैं, हर पार्ट के लिए 20 करोड़ रुपये ले रहे हैं. सीता का किरदार करने वाली साई पल्लवी 6 करोड़ तक चार्ज कर रही हैं यानि की दो पार्ट की फीस 12 करोड़ तक जाएगी.

रामायण का कुल रनटाइम

इस साल की शुरुआत में ‘कोलाइडर’ के साथ एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने फिल्म के रनटाइम के बारे में इशारा करते हुए कहा, “यह ‘लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स’ से कम नहीं है. हमारे पास छह घंटे के शानदार विज़ुअल्स, ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस और इमोशन्स हैं. फिल्म की अवधि (रनटाइम) को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हम इसी तरह के रनटाइम की उम्मीद कर सकते हैं.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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