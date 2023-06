Ramayana: राम-सीता बनेंगे रणबीर-आलिया! रावण बनकर छा जाएंगे KGF स्टार यश

Nitesh Tiwari Ramayan: ओम राउत की आदिपुरुष की रिलीज को महज ही कुछ दिन बचे हैं और लगातार इसपर चर्चा हो रही है. इस फिल्म में राम का किरदार प्रभास और सीता का किरादर कृति सेनन निभा रही हैं. हालांकि फिल्म को लेकर कई सारे विवाद भी चल रहे हैं, लेकिन मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म जमकर पैसा कमाएगी. इसी बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल आदिपुरुष की रिलीज़ से पहले नितेश तिवारी की ‘रामायण‘ एक बार फिर चर्चा में है. बता दें दंगल के निर्देशक नितेश तिवारी रामायण बना रहे हैं और इसके लिए वो कास्टिंग भी शुरू कर चुके हैं और अब इससे जुड़ा बड़ा अपटेड सामने आया है.

फिल्ममेकर नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल मूवी की स्टारकास्ट को लेकर पहले जानकारी थी कि इसमें रणबीर कपूर, राम का किरदार निभाएंगे. वहीं सीता के किरदार के लिए पहले साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी का नाम मेकर्स के ध्यान में था, लेकिन अब इसे लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है. खबरों के अनुसार, आलिया भट्ट इसमें सीता का किरदार निभाएंगी.

साथ ही, निर्माताओं ने ‘रामायण’ में रावण के किरदार के लिए केजीएफ एक्टर यश से संपर्क किया है. पिंकविला की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नितेश तिवारी की रामायण में आलिया भट्ट और साउथ स्टार यश की एंट्री हो गई है. हालांकि मेकर्स की ओर से अब तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है. हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं. रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से कहा गया है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट फिल्म के लिए कास्ट कर लिए गए हैं. दोनों का लुक टेस्ट भी जारी है. नितेश तिवारी और निर्माता मधु मंटेना के ‘रामायण ऑफिस’ आलिया और रणबीर पिछले कई हफ्ते से आ रहे हैं.