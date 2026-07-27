Ramayana: कैसा होगा रामायण का अंत, नितेश तिवारी ने बताया क्यों 2 भागों में आ रही है फिल्म

Nitesh Tiwari's Ramayana: नितेश तिवारी के रामायण की चर्च हर तरफ हो रही है और हाल ही में अब उन्होंने फिल्म से जुड़ी कई सारी चीजों पर अपनी बातें रखी हैं.

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Nitesh Tiwari’s Ramayana: डायरेक्टर नितेश तिवारी ने आखिरकार बता दिया है कि रामायण का अंत कैसे होगा और उन्होंने कहा कि पहला भाग इस तरह से बनाया गया है कि दर्शक और भी बहुत कुछ देखना चाहें. सैन डिएगो कॉमिक-कॉन (SDCC) 2026 में रामायण पैनल के दौरान बात करते हुए जिसमें रणबीर कपूर, यश और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​शामिल हुए थे में फिल्ममेकर ने कन्फर्म किया कि दो भागों वाली इस एपिक फिल्म का पहला चैप्टर एक ‘क्लिफहैंगर’ (सस्पेंस वाले मोड़) पर खत्म होगा.

ट्रेलर ऑनलाइन जारी नहीं किया

इस बहुप्रतीक्षित पौराणिक फ़िल्म का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था और इसके टीज़र ने आधिकारिक रिलीज़ से पहले ही काफ़ी चर्चा बटोर ली थी. हालांकि मेकर्स ने अभी तक इसका ट्रेलर ऑनलाइन जारी नहीं किया है, लेकिन स्क्रीनिंग के दौरान लीक हुए कई क्लिप्स सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुके हैं. बता दें 24 जुलाई को पर्दे पर फिल्म का ट्रेलर आने वाले था, लेकिन सोनी पिक्चर के संग हुए बीतचीत के बाद इशे टाल दिया गया है.

रामायण को दो हिस्सों में क्यों बनाया गया

एक बातचीत के दौरान, नितेश तिवारी ने बताया कि मेकर्स का हमेशा से मानना ​​था कि रामायण की कहानी इतनी बड़ी है कि उसे एक ही फ़िल्म में नहीं दिखाया जा सकता, उन्होंने कहा कि कहानी का फ़ॉर्मेट ही ऐसा है कि यह दो हिस्सों में बेहतर ढंग से बताई जा सकती है और पहली फ़िल्म ऐसे मोड़ पर खत्म होगी कि दर्शक दूसरे हिस्से को देखने के लिए उत्सुक हो जाएंगे और पहला हिस्सा एक तरह से ‘क्लिफहैंगर’ जैसा है, या ऐसा कुछ जो लोगों को थिएटर से निकलते ही दूसरा हिस्सा देखने के लिए मजबूर कर देगा. असल में बात बस इतनी ही है। यह एक ऐसी कहानी है जिसके लिए दो हिस्सों की ज़रूरत है. इसे एक हिस्से में नहीं बताया जा सकता और हमने तय किया कि शायद यही सबसे सही जगह है जहां हम पहले हिस्से को खत्म कर सकते हैं और बाकी कहानी दूसरे हिस्से के लिए छोड़ सकते हैं.’

‘रामायण’ का ट्रेलर ऑनलाइन लीक हुआ

भले ही फ़ैन्स अभी भी ऑफ़िशियल ट्रेलर का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेलर का कुछ हिस्सा ऑनलाइन लीक हो गया है. यह ट्रेलर सबसे पहले नई दिल्ली के भारत मंडपम में ‘प्रथम संकल्प’ इवेंट के दौरान दिखाया गया था और उसके बाद मुंबई में भी इसकी स्क्रीनिंग हुई थी. हाल ही में, सैन डिएगो कॉमिक-कॉन प्रेजेंटेशन के दौरान भी इसे दिखाया गया था. हर इवेंट के बाद, रिलीज़ न हुए ट्रेलर की छोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पर सामने आईं, जिससे फ़ैन्स मेकर्स से प्रोमो को ऑफ़िशियल तौर पर रिलीज़ करने की मांग करने लगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआती लीक के बाद प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​और फिल्म की लीगल टीम ने एंटी-पायरेसी मुहिम शुरू की, जबकि कॉमिक-कॉन प्रीव्यू के बाद भी ऑनलाइन नए क्लिप्स सामने आ jus uwx.