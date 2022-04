बॉलीवुड के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में कई फिल्मों में काम कर चुकी बिहार की बेटी नीतू चंद्रा श्रीवास्तव ने हॉलीवुड में भी कदम रख दिया है. नीतू चंद्रा श्रीवास्तव डायरेक्टर केलि मैडिसन की फ़िल्म ‘नेवर बैक डाउन:रिवोल्ट’ ‘NEVER BACK DOWN:REVOLT’में एक्शन अवतार में नज़र आईं हैं, जिसके निर्माता क्रैग बौम्गारटेन, डेविड जिलोन,बेन जैक्स है. वे इसके प्रमोशन के सिलसिले में पटना आईं थीं, जहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बॉलीवुड से लेकर साउथ तक मैंने कई फिल्में की, लेकिन फिर भी मैं अपने आप में इंकम्प्लीट फील कर रही थी.Also Read - सायरस साहूकार- वैशाली मल्हारा ने रणबीर-आलिया की तरह शेयर की लिप लॉक फोटो, ट्रोलर्स ने पूछा- इनकी शादी में मम्मी-पापा नहीं होते?

नीतू चंद्रा श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे एक्शन फिल्म करने का शौक बहुत पहले से था, लेकिन इंडिया में इसका मौका नहीं मिला. इस वजह से ऐसा लगता था कि कुछ अधूरा सा रह गया है. मैं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, तो एक्शन की तरफ मेरा झुकाव रहा है. वही मैं करना चाहती थी.

