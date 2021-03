No Means No Release Date: बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई फिल्में हैं जो रिलीज से पहले ही सुर्खियां बटोरने में कामयाब हो जाती हैं. इसी सिलसिले में इस लिस्ट में शामिल है भारत की पहली इंडो पॉलिश फिल्म नो मीन्स नो. विकास वर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का हाल ही में ट्रेलर लॉन्च भी हुआ है. भारत और पोलैंड के लोगों में इस फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता भी नज़र आ रही है. दिलचस्प बात तो ये है कि इस फिल्म के ट्रेलर को बेस्ट ट्रेलर का अवार्ड भी मिला है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म अब 5 नवंबर 2021 को रिलीज होने वाली है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ट्वीट कर रिलीज डेट की जानकारी दी है. Also Read - No Means No: प्रीति जिंटा ने इंडो पोलिश फिल्म ‘नो मीन्‍स नो’ के लिए कही ये बात, देखिए तस्वीरें...

गुलशन ग्रोवर, नीतू चंद्रा, अरमान कोहली, ध्रुव वर्मा (Dhruv Verma) जैसे और भी स्टार्स इस फिल्म में नजर आने वाले हैं. ध्रुव वर्मा इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू भी करने जा रहे हैं. यही नहीं इस फिल्म में ध्रुव के किरदार को देखकर लोगों ने उन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड का भी खिताब दे दिया है.

फिल्म के बारे में बात करते हुए विकास वर्मा ने बताया कि इस फिल्म को बड़े लेवल पर बनाया गया है. उन्होंने कहा कि इस फिल्म को लेकर उन्हें सिनेमा जगत के कई बड़े स्टार्स का साथ भी मिला और प्यार भी. विकास ने इसी संदर्भ में बताया कि नो मीन्स नो के बाद उनके पास ‘ The Good Maharaja’ नाम की फिल्म भी है जिसमें ध्रुव अभिनय करने वाले हैं. यह फिल्म वर्ल्ड वॉर 2 पर आधारित है.

View this post on Instagram A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh)

नो मीन्स नो का ट्रेलर के बाद देखने के हर किसी को इस फिल्म का इंतजार है. ट्रेलर के मुताबिक इस फिल्म में ध्रुव, स्कीइंग कॉपटीशन में पार्ट लेने के लिए भारत से पोलैंड जाते हैं और उन्हें पोलैंड की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता और उसके बाद सामने आता है सस्पेंस, एक्शन और रोमांस. बता दें कि सुनील शेट्टी , प्रीति ज़िटा, संजय दत्त जैसे कई स्टार्स ने नो मीन्स नो के ट्रेलर की तारीफ की है.