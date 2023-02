मलाला यूसुफजई ने अब फिल्म इंडस्ट्री में रखा कदम, इस पाकिस्तानी मूवी में दिखाएंगी ट्रांसजेंडर्स का दर्द

Malala Yousafzai : पाकिस्तान की नोबल प्राइज विनर और समाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया है. हालांकि वो एक्टर या डायरेक्टर के तौर पर नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी नई शुरुआत करने जा रही हैं. मलाला अब एक फिल्म बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर्स की कहानी बयां करेगी. मलाला की ये नई पारी उनके लिए बिल्कुल नई है, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो वो नहीं कर सकतीं? मलाला का मानना है कि किसी एक संगठन में सक्रिय होने से अच्छा उसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने वाली मलाला अब ट्रांसजेंडर्स के बारे में अपनी फिल्म ‘जॉयलैंड’ को अब बड़े पर्दे पर रिलीज करने जा रही हैं. उन्हें लगता है कि फिल्म का संदेश दुनियाभर के लोगों के लिए सार्थक होगा. फिल्म की कहानी पाकिस्तान के लाहैर पर सेट है, जो एक मिडिलक्लास राणा परिवार के सबसे छोटे बेटे हैदर के इर्द-गिर्द घूमती है. जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, हैदर एक डांस ग्रुप में शामिल हो जाता है और एक ट्रांस एक्ट्रेस के प्यार में पड़ जाता है. उनकी प्रेम कहानी राणा परिवार के रहस्यों पर से पर्दा उठाती है.