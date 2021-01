Nobita Shizuka getting married in stand by me doraemon 2 See Pics- बच्चों से बड़ों तक के फेवरेट कार्टून शो डोरेमोन (Doraemon 2) के सारे करेक्टर्स को लोग पसंद करते हैं. नोबिता (Nobita), शिजुका (Shizuka) सुनियो (Suniyo) जियान (Gian) अपने-अपने अंदाज में बच्चों को एंटरटेन करते हैं. कहानी की बात करें तो नोबिता और शिजुका एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं. और अब वक्त आ गया है कि इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए. डोरेमोन के कई एपिसोड में दोनों की शादी का जिक्र किया गया है. Also Read - दिशा पाटनी की कत्लेआम करती बिकिनी फोटो वायरल, होश खो देते हैं लोग बेपनाह हुस्न देखकर

लेकिन अब ये बात सच होने वाली है. जल्द ही नोबिता और शिजुका की शादी होगी. दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे. इनकी शादी को लेकर लोग इमोशनल भी हो रहे हैं. उन्होंने दोनों की तस्वीरें शेयर करते हुए कमेंट किया-आखिर नोबिता ने कर दिखाया. वहीं एक यूजर ने लिखा- लगता है साल 2021 अच्छा होने जा रही है.

when this release i’ll be sending off my childhood for the last time and i’ll literally get all emotional watching nobita marrying shizuka and doraemon there be looking so proud of him 🥺 pic.twitter.com/HDtSSc6QCY

