Nora Fatehi And Terence Lewis Hot Dance On The Set Of India's Best Dancer: अपने सेक्सी डांस मूव्स से लाखों दिलों पर राज करने वालीं नोरा फतेही (Nora Fatehi) बहुत ही जल्द 'इंडियाज बेस्ट डांसर 2' (India's Best Dancer) में आने वाली हैं. बता दें कि हाल ही में नोरा का 'Kusu Kusu' गाना रिलीज हुआ था. इस गाने ने इंटरनेट पर धमाल मचाया था. ग्लैमरस गर्ल ने अपने अंदाज से लोगों को दीवाना बनाया है. नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली है, फैंस और जज भी उनका डांस देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं. ऐसे में हाल ही में 'इंडियाज बेस्ट डांसर 2' (India's Best Dancer) में नजर आने वाली हैं और एक बारर फिर से उनका सामना मशूहर कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस (Terence Lewis) से होने वाला है और दोनों का एक डांस वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस का हाल बेहाल हो रहा है.

हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में नोरा फतेही (Nora Fatehi Video) और टेरेंस लुईस (Terence Lewis) के साथ इंडियास बेस्ट डांसर के सेट पर नजर आएंगी. इस दौरान दिलबर गर्ल नोरा फतेही और टेरेंस लुईस ने श्री देवी और अनिल कपूर के बेहद रोमांटिक गाने 'काटे नहीं कटते' पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, सोशल मीडिया पर दोनों की केमिस्ट्री छाई हुई है. फैंस दोनों की डांस की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)



नोरा फतेही शो में दिव्या खोसला कुमार के साथ आती हैं. आते ही नोरा, कंटेस्टेंट के साथ दिलबर गाने पर जबरदस्त बेली डांस कर के दिखाती हैं. उनका यह बेली डांस करती हैं. टेरेन्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है. टेरेन्स को ऐसे हैरान होता देख, बगल में बैठीं गीता कपूर कहती हैं- 'अरे मुंह तो बंद करो अंकल'. वहीं इस दौरान जब मलाइ स्टेज पर गई तो टेरेंस उन्हें छोड़ने नहीं जाते हैं और गीता टेरेन्स से कहती हैं- तुम मलाइका को छोड़ने नहीं गए. टेरेन्स को अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपने बचाव में मलाइका से कहते हैं- ' मलाइका मैं आपके ड्रेस से इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं कि मैं आपको देखता ही रह गया. वैसे श‍िमरी स‍िल्वर-गोल्डन वन पीस में वाकई स्टन‍िंग लग रही थीं.'