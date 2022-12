मलाइका अरोड़ा के शो में हुई नोरा फतेही की बेइज्जती! एक्ट्रेस ने गुस्से में छोड़ा सेट

मलाइका अरोड़ा के शो में हुई नोरा फतेही की बेइज्जती! एक्ट्रेस ने गुस्से में छोड़ा सेट

Nora Fatehi Walks Out Of Moving In With Malaika: 'मूविंग विद मलाइका' में आई नोरा फतेही ने गुस्से में छोड़ा सेट.

Nora Fatehi Walks Out Of Moving In With Malaika: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अपने चैट शो ‘मूविंग इन विद मलाइका’ (Moving In With Malaika) के प्रमोशन में बिजी हैं. इस शोका प्रोमो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है. ऐसे में इस शो के एक एपिसोड का नया प्रोमो रिलीज हुआ है. इस प्रोमो में, करण जौहर नजर आने वाले हैं जो हर बार की तरह इस बार भी अपने पर्सनल सवाल लेकर आएंगे. वहीं, प्रोमो के लास्ट में कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस के एक कमेंट के बाद एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही भी शो छोड़कर जाती दिख रहीं हैं, जिसकी वजह से हर कोई हैरान है.

दरअसल मलाइका अरोड़ा के शो ‘मूविंग इन विद मलाइका’ के आने वाले एपिसोड में डांस डीवा नोरा फतेही भी नजर आने वाली हैं. इसका एक प्रोमो वीडियो भी सामने आया जिसमें नोरा और मलाइका को साथ में डांस करते देखा गया. मलाइका और नोरा के साथ जाने-माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस भी इसमें नजर आए. इस बीच टेरेंस नोरा को डांस करने का ऑफर करते हैं। जिस पर नोरा गुस्सा हो जाती हैं और वहां से चली जाती है. टेरेंस उनको मनाने की कोशिश करते हैं. लेकिन कुछ नहीं होता. नोरा के इस रिएक्शन पर मलाइका बेहद चकित रह जाती हैं.

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नोरा फतेही बातचीत के बीच में कहती हैं कि उनकी भी कुछ इज्जत है और इतना कहकर वो उठकर जाती हुई नजर आती हैं. बाद में मलाइका नोरा पर अपनी राय शेयर करते हुए कहती हैं कि वह कभी गर्म कभी नर्म स्वभाव वाली हैं, उनका मूड स्विंग होता रहता है. अब ये प्रोमो वीडियो देखने के बाद हर कोई यही कयास लग रही है कि क्या इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच लड़ाई हो गई है, क्या दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है.