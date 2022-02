Nora Fatehi Birthday: बॉलीवुड की दुनिया में अपने डांसिंग मूव्स और स्टाइल के लिए मशहूर एक्ट्रेस नोरा फतेही आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. साकी साकी, दिलबर, कमरिया जैसे गानों पर थिरक कर हर किसी को मदहोश करने वाली नोरा (Nora Fatehi Birthday) का आज जन्मदिन है. 6 फरवरी, 1992 को मॉन्ट्रियल, कनाडा में जन्मीं नोरा की लाइफ आसान नहीं रही है. हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी नज़र आई नोरा मॉडल और अभिनेत्री के अलावा एक बेहद अच्छी बैली डांसर भी हैं. नोरा का हुस्न और हॉटनेस सोशल मीडिया पर अक्सर तहलका भी मचाता है. आज बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं नोरा की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ रोचक और दिलचस्प बातें (Lesser Known Facts About Nora Fatehi):Also Read - Nora Fatehi Instagram: डिलीट नहीं हैक हुआ था नोरा फतेही का इंस्टाग्राम अकाउंट, पोस्ट शेयर कर कही ये बात

-नोरा फतेही जब पहली बार इंडिया आई थीं तो उनकी जेब में महज 5 हजार रुपए थे. Also Read - Exclusive:अकेलेपन और सिंगल रहने में Shamita Shetty को हुई किसी की जरूरत महसूस, राकेश संग रिश्ते पर बोलीं- देखते हैं...

-नोरा (Nora Fatehi) ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने पेट पालने के लिए कॉफी शॉप तक में नौकरी की थी. वो टेलीकॉलर की जॉब भी कर चुकी हैं. इस नौकरी में वो लॉटरी टिकट बेचा करती थीं. हालांकि उन्होंने ये जॉब सिर्फ 6 महीने ही की थी, इसके बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया था. Also Read - Mister Mummy First Look Out: जेनेलिया के साथ प्रेग्नेंट हुए रितेश देशमुख, लोग देने लगे बधाई

-नोरा फतेही ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म रोर- टाइगर्स ऑफ़ द सुंदरबन्स से की थी.

– बहुत से लोगों को यह बात नहीं मालूम होगी कि नोरा ट्रेंड डांसर नहीं हैं। उनके जिस बेली डांस की दुनिया दीवानी है, वह उन्होंने यूट्यूब से सीखा है.

– नोरा को असली पहचान रियलिटी शो ‘बिग बॉस 9’ में बतौर कंटेस्टेंट शामिल होने के बाद मिली थी.

– नोरा सिर्फ एक शानदार डांसर ही नहीं हैं बल्कि मार्शल आर्ट में भी ट्रेंड हैं.

– नोरा फतेही को कई बार अपने ड्रेस की वजह से ऊप्स मोमेंट का शिकार भी होना पड़ा है.

– नोरा फतेही क्रेजी कुक्कड़ फैमिली’, ‘मिस्टर एक्स’, रॉकी हैंडसम, सत्यमेव जयते, स्त्री, भारत, बाटला हाउस, मरजावां और स्ट्रीट डांसर 3डी में भी नजर आ चुकी हैं.