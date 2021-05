Nora Fatehi Changing Cloths In Front Of Camera See Actress Hot And Bold Avatar: बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही (Nora Fatehi) अपने डांसिंग मूव्स और किलर स्टाइल से फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ा देती हैं और उनका हर अंदाज फैंस को उनका दीवाना बना देता है. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी जमकर एक्टिव रहती हैं औऱ लगभग हर दिन अपने चाहनेवालों के लिए वो कुछ ना कुछ नया जरुर अपलोड करती हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने कमाल का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बेहद बोल्ड अंदाज में दिख रही हैं. Also Read - ब्लू कलर की ड्रेस में Nora Fatehi ने दिखाया अपना बोल्ड अंदाज, फैंस के मुंह से निकला- 'हाय गर्मी'

नोरा फतेही (Nora Fatehi) के धमाकेदार डांस वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. . वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो किलर लुक में नजर आ रही हैं और वीडियो में देखा जा सकता है कि पल भर में वे एक के बाद एक कपड़े बदलती नजर आ रही हैं.



नोरा फतेही (Nora Fatehi) का ये वीडियो कोई डांसिंग वीडियो या कोई फनी वीडियो नहीं है, बल्कि इसमें वो किलर लुक में कपड़े बदलती हुई दिखाई दे रही हैं. शिमरी डिजाइनर ड्रेस और काले चश्में में नोरा का अंदाज काबिले तारीफ है. वीडियो में वो पहले नाइट ड्रेस में दिखती है और फिर अचानक उनके कपड़े बदल जाते है. नाइट ड्रेस से वो स्टाइलिश लुक में दिखने लगती है. नोरा (Nora Fatehi) का ये अंदाज फैंस को काफी पसन्द आ रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)



वहीं नोरा फतेही (Nora Fatehi) वर्कफ्रंट की बात करें तो वह अजय देवगन और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ में नजर आएंगी. नोरा ने अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. फैंस को उम्मीद है कि इस फिल्म में नोरा का धमाकेदार डांस देखने को मिलेगा.