Nora Fatehi’s viral beach dance with this mystery guy Viral on Social Media- बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नोरा फतेही ने समंदर किनारे एक मिस्ट्री मैन के साथ जबरदस्त डांस किया है. उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया है. Also Read - Bigg Boss 14: सिद्धार्थ को Seduce करने के लिए एक्ट्रेस ने उतारी शर्ट, देखिए बेहद रोमांटिक वीडियो

‘अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जी रही हूं.’ नोरा के डांस में इतनी लचक है कि उन्हें देखकर लग रहा है जैसे हवा में उड़ रही हों. इस वीडियो को अभी तक 1,590,624 बार देखा जा चुका है. Also Read - बिग बॉस 14 को बैन करने की मांग, बहुत ही वल्गर था सिद्धार्थ को Seduce करने वाला टास्क

इससे पहले नोरा फतेही (Nora Fatehi) और टेरेंस लुईस का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोरियोग्राफर के ऊपर एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया और ट्रोल करना शुरू कर दिया.

This creep is Terence Lewis

He is doing this on tage to a known face…

No, It’s not a slip of hand.!

Where are those Bollywood Feminists who mocked Sunil Gavaskar.?

Can Anushka Sharma say something about this.?#SushantEarthDay pic.twitter.com/kNsNYBM5Tl#BollywoodDrugShame

— 🕉️4SSR ~🇮🇳 (@Wkupcall4india) September 27, 2020