Nora Fatehi Enjoying Camel Riding after getting 20 million followers see phics and dance video- बॉलीवुड एक्ट्रेस और हॉट डांसर नोरा फतेही (Nora Fatehi) आजकल बहुत खुश है. हो भी क्यों ना? सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स दो करोड़ हो गए हैं. इस बात से नोरा इतनी खुश है कि उन्होंने फोटोशूट करवा अपने फैंस को थैंक्स कहा है. इन तस्वीरों में ऊंट की सवारी करती हुईं नज़र आ रही हैं. उनके हाथ में खूब सारी गुब्बारे भी हैं. Also Read - Viral Alert! अमायरा दस्तूर की शॉर्ट ड्रेस में नई तस्वीरें, गुलाबी शाम सा खिलता हुस्न देखकर मदहोश हो गए

जिसमें से एक पर 2020 लिखा हुआ है. इससे पहले नोरा ने व्हाइट कलर के आउटफिट (White Color Outfit)में अपना वीडियो शेयर किया था. एक्ट्रेस के पुराने वीडियो ने इंटरनेट पर खूब धमाल मचाया था. Also Read - रिव्यू-अपने भीतर के ‘कसाई’ से रूबरू करवाती कहानी

नोरा फतेही (Nora Fatehi) के वर्क फ्रंट की बात करें, तो एक्ट्रेस जल्द ही फिल्म ‘भुज द प्राइड ऑफ इंडिया’ में भी नजर आएंगी. ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म में भी नोरा फतेही अपने डांस से धमाल मचाती हुई दिखाई देंगी.