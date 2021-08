Nora Fatehi Bold And Sexy look In Pink Saree: नोरा फतेही (Nora Fatehi) जल्द ही मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ में नजर आने वाली हैं और उनका पहला गाना बेहद हिट भी हुआ है. इसके साथ ही एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी जमकर एक्टिव रहती हैं और ऐसे में नोरा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इस बार नोरा का मॉर्डन नहीं बल्कि देसी अंदाज देखने को मिल रहा हैं.Also Read - Zaalima Coca Cola Song: नोरा फतेही के बेली डांस ने लूटी महफिल, 'कोका कोला' सॉन्ग में ठुमकों ने मचाई खलबली

बॉलीवुड में अपने डांस मूव्स और बोल्डनेस के लिए मशहूर नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने एक बार फिर अपने देसी अवतार से इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है और हर कोई इनका दीवाना हो रहा है. Also Read - Nora Fatehi ने पहन ली ऐसी ड्रेस, पार कर दी बोल्डनेस की हदें... बोलीं- 'मैं KISS करना चाहती हूं'

View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)



इन फोटोज में नोरा पिंक कलर की साड़ी में बला की हसीन नजर आ रहीं हैं, जिसके साथ उन्होंने हॉट स्ट्रैपी ब्लाउज कैरी किया था. यूं तो नोरा फतेही अक्सर बोल्ड अंदाज में कहर ढाती नजर आती हैं, लेकिन इस बार नोरा साड़ी में अपने देसी लुक से फैन्स की नींद उड़ाती दिखाई दे रहीं हैं. Also Read - 'वन डांस' गाने पर बिकनी टॉप और शॉर्ट्स पहनकर Nora Fatehi ने दिखाए मूव्स, डांस वीडियो वायरल

View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)



इस लुक के साथ नोरा (Nora Fatehi) ने लाइट मिनिमल मेकअप के साथ पिंक कलर की ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई है और साथ ही बाल खोल रखे हैं जिसमें वो सुंदर और स्टाइलिश नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की साड़ी को फेमेस फैशन डिजाइनर आकांक्षा गजारिया ने डिजाइन किया है.