Nora Fateho Hot And Bold Picture Viral In Blue Gown See Actress Avatar: ‘दिलबर-दिलबर गर्ल’ नोरा फतेही (Nora Fatehi) यूं तो बोल्ड लुक्स की क्वीन हैं और वो बी-टाउन की ग्लैम क्वीन में से एक हैं और उनका स्टाइल हर किसी को उनका दीवाना बनाता है. नोरा न केवल अपने सुपर सेक्सी डांस मूव्स के लिए जानी जाती हैं बल्कि उनकी हिट एंड फिट टोंड बॉडी भी उन्हें ज्यादा दिन लाइमलाइट से दूर नहीं रहने देती, ऐसे में एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक कमाल की फोटो शेयर की है जिसमें उनाक लुक देखने लायक ही है. Also Read - Nora Fatehi के इस डांस VIDEO ने बढ़ाई गर्मी, नए अंदाज़ में लगाया ठुमका, लूट ली महफ़िल..!

नोरा फतही (Nora Fatehi) ने एक फोटोशूट कराया है, जिसकी वजह से नोरा फतेही सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. नोरा फतेही इन तस्वीरों में ब्लू कलर की हाई नेक ड्रेस में नजर आ रही हैं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं. Also Read - KGF 2 में Nora Fatehi लगाएंगी आइटम नंबर से आग, सुपरस्टार यश के साथ करेंगी रोमांस? फैन्स बेताब

तस्वीरों में नोरा फतेही का किलर लुक चर्चा में छाया हुआ है.वहीं अगर उनके वर्कफ्रेंट की बात करें तो नोरा जल्द ही अभिषेक दुधैया द्वारा निर्देशित फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ में अजय देवगन, संजय दत्त और सोनाक्षी सिन्हा के साथ नजर आने वाली हैं