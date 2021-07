Nora Fatehi New Dance Video In A Pink Bikini Top See Actress Summer Time: बॉलीवुड की ‘दिलबर’ गर्ल नोरा फतेही (Nora Fatehi) सोशल मीडिया पर अच्छी खासी एक्टिव रहती है और वो अक्सर अपने फैंस के साथ अपने किलर मूव्स वाले डांस शेयर करती रहती हैं. ऐसे में हाल ही में नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने अपने डांस का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बेहद कमाल की लग रही हैं औऱ ये वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है. Also Read - दिलबर गर्ल' नोरा फतेही ने जमीन पर बैठकर बेचे कपड़े, वायरल Video को देखकर हो जाएंगे हैरान

अपने डांस से फैंस का दिल जीतती आई नोरा (Nora Fatehi) ने अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अंग्रेजी गाने 'वन डांस' पर धमाल मचा रही हैं. इस वीडियो में नोरा (Nora Fatehi) पिंक बिकीनी टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में किलर मूव्स दिखाती नजर आ रही हैं, वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.



वर्कफ्रंट की बात करें तो नोरा जल्द ही अजय देवगन की फिल्म ‘भुज द प्राइड ऑफ इंडिया’ में भी नजर आएंगीं, इसके साथ ही वो आए दिन कई सारे रियलिटी शो में भी नजर आती रहती हैं.