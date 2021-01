Nora Fatehi New Song Chhod Denge First Look: नोरा फतेही (NORA FATEHI) अपने डांस स्टाइल को लेकर अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड होती रहती हैं और सुर्खियां बटोर लेती हैं. उनके गानों पर लाखों व्यूज आते हैं और हर कोई उनका दिवाना बन ही जाता है. ऐसे में अब नोरा के नए सॉन्ग ‘छोड़ देंगे’ (Chhod Denge) का लुक सामने आया है औऱ सोशल मीडिया पर लोग इसे जमकर पसंद कर रहे हैं. Also Read - 'दिलबर' गर्ल नोरा फतेही ने इन तस्वीरों से मचाया है तहलका, लत लग गई है दीदार-ए-हुस्न की...

बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांस क्वीन नोरा फतेही (Nora Fatehi) अब ने दाने में नजर आने वाली है. भूषण कुमार (Bhushan Kumar) की टी-सीरीज (T-Series) के गाने पर नोरा एक बार फिर से अपना जलवा दिखाएंगी. नोरा के नए गाने की पहली झलक भी टी-सीरीज ने अपने सोशल मीडिया पर ही शेयर की है.

‘छोड़ देंगे'(Chhod Denge) का लुक तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस नए गाने में नोरा फतेही का जलवा दर्शकों को देखने को मिलेगा. नोरा इसमें बंजारन लुक में नजर आ रही हैं जो बेहद कमाल का लग रहा है. फिल्म कबीर सिंह के गानों की सफलता के बाद सचेत-परंपरा (Sachet-Parampara) का जलवा एक बार फिर देखने को मिलेगा. बीते दिनों नोरा फतेही (Nora Fatehi) का सिंगर गुरु रंधावा के साथ म्यूजिक वीडियो ‘नाच मेरी रानी’ यूट्यूब पर रिलीज हुआ था जो बेहद मशहूर हुआ था.