Nora Fatehi posses with horse in latest photoshoot see her Sizzling Bikini Pics- सोशल क्वीन नोरा फतेही Nora Fatehi अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. ज्यादातर तस्वीरों में वो बिकिनी में एन्जॉय करती हुईं नज़र आई हैं. लेकिन इन तस्वीरों में वे रॉयल लुक में घोड़े के साथ पोज़ देती हुईं नज़र आ रही हैं.

नोरा (Nora Fatehi) जब अपना देश छोड़कर भारत आई थी तो उनके पास महज 5 हजार रुपए थे. बता दें, हाल ही में नोरा का नया गाना छोड़ देंगे’ (Chhod Denge) रिलीज हुआ है.