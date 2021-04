Nora Fatehi Share Hot And Glamours Pictures Gone Viral: ‘दिलबर गर्ल’ नोरा फतेही (Nora Fatehi) ना केव अपने डांस के लिए जाना जाता है बल्कि एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर जमकर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं जो खुब वायरल होती है और फैंस को खुब पसंद भी आती है. नोरा फतोही (Nora Fatehi) बेहद खूबसूरत हैं और उनकी तस्वीरें इस बात की गवाह है कि वो हर तरह से खुद के हुस्न का जलवा बिखेरती हैं. ‘दिलबर गर्ल’ ने हाल ही में अपनी तस्वीरें शेयर की हैं जो आग की तरह वायरल हो रही है. Also Read - Nora Fatehi के इस गाने ने 100 Crore Views का आंकड़ा किया पार, एक्ट्रेस ने ऐसे मनाया जश्न...देखें Video

नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने हाल ही में लेटेस्ट फोटोशूट कराया है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हंगामा मचा रही हैं. फोटो में नोरा फतेही (Nora Fatehi) मैटेलिक सिल्वर ड्रेस पहने नजर आ रही है औऱ उनकी ड्रेस में वो कमाल ढ़ा रही हैं.



नोरा फतेही ने फोटो शेयर कर लिखा है, ‘मेरे बाल भीगे हुए हैं, मेरी स्कीन भूरी है और मुझे नहीं लगता कि कि आप यह झेल पाएंगे’. नोरा फतेही (Nora Fatehi) का ये शानदार लुक काफी ग्लैमरस है. उन्होंने कंप्लीट गोल्ड लुक कैरी किया है. साथ ही उन्होंने गीले बाल रखे हैं. नोरा ने शाइनी ड्रेस पहनी, जिसमें से स्ट्रिंग्स लटक रही हैं.

नोरा फतेही (Nora Fatehi) इस तस्वीर में एक स्टूल पर बैठ कर पोज देती नजर आ रही हैं. नोरा ने अलग-अलग पोज में तीन तस्वीरें शेयर की हैं. हर फोटो में वे किलर एक्सप्रेशन्स दे रही हैं. नोरा फतेही जल्द फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया में नजर आएंगीl यह फिल्म इंडियन एयर फोर्स के पायलट विजय कर्णिक के इर्द-गिर्द घूमती है