Nora Fatehi Song Dilbar Got 1 Billion Views On Youtube: नोरा फतेही (Nora Fatehi) हर दिन सफलता के नए आयाम लिख रही हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस के खाते में एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है. दरअसल नोरा फतेही (Nora Fatehi) का डांस नंबर "दिलबर" (Dilbar Dilbar Song) नए रिकॉर्ड रच रहा है. नोरा फतेही (Nora Fatehi) डांस नंबर 'दिलबर' (Dilbar Dilbar Song) ने यूट्यूब पर 100 करोड़ व्यूज का आंकड़ा छू लिया है.

'दिलबर' (Dilbar Dilbar Song) गाना पर 100 करोड़ व्यूज मिलने की खुशी का जश्न नोरा फतेही ने म्यूजिक कंपनी टी सीरीज (T-Series) के मेंबर और बच्चों के संग मनाया है. नोरा फतेही (Nora Fatehi) का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इन फोटो नोरा फ्लोरल ड्रेस में नजर आ रही हैं और उनके साथ बहुत से बच्चे भी दिख रहे हैं. इस दौरान उन्होंने केक काटा और जमकर मस्ती की.

View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)



नोरा ने अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ‘कितना शानदार सरप्राइज दिया है, इसके लिए शुक्रिया. आज में पहली अफ्रीकी अरब फीमेल स्टार बन गई जिसने 100 Crore Views का आंकड़ा छुआ है और मैं आपके बिना ये नहीं कर सकती थी, आपके प्यार के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी.’ बता दें कि नोरा मूल रूप से मोरक्को, कनाडा की रहने वाली हैं, उन्होंने 2014 में रिलीज हुई फिल्म ‘रोर : टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस’ से बॉलीवुड डेब्यू किया था.