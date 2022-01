Nora Fatehi Stuns In A Bikini As She Chills On A Dubai Beach: बॉलीवुड की डांसिंग सेंसेशन नोरा फतेही (Nora Fatehi) हाल ही में कोरोना से मुक्त हुई हैं और वो ठीक होने के बाद उन्होंने खुद को तोहफे में एक हॉलीडे दिया है. बता दें कि नोरा फतेही (Nora Fatehi Bold Pictures) इन दिनों दुबई में हैं और वहां से लगातार वो अपने वीडियो और फोटो शेयर कर रही हैं जो फैंस को बेहद पंसद आ रहा है. (Nora Fatehi Bikini Look) उन सेलेब्स में से आती हैं जो अपने सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस को जमकर अपने बोल्ड लुक दिखाती है. ऐसे में अब वो जब दुबई में हैं तो वो वहां से भी वो जमकर ट्रीट दे रही हैं और उनका लुक हर किसी को जमकर पसंद आ रहा है. ऐसे में आइए देखते हैं एक्ट्रेस का बोल्ड लुक जो आपको कर देगा हैरान.Also Read - 'पुष्पा' की सफलता के बाद अब हिंदी में Ala Vaikunthapurramuloo लेकर आए अल्लू अर्जुन, जल्द रिलीज होगी फिल्म

कोरोना नेगेटिव होने के बाद एक्ट्रेस को दुबई जाने के लिए हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जहां उन्होंने पर्पल कलर के शॉर्ट्स और सूट के को-ऑर्ड सेट को कैरी किया था. एक्ट्रेस का ये लुक सोशल मीडिया पर फैंस को काफी पसंद आया था, अब एक बार फिर उन्होंने अपनी बीच लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है. नोरा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर कई वीडियो साझा की हैं, जिसमें वो अपने दोस्तों संग मस्ती करती नजर आ रही हैं. इन्हीं में से एक वीडियो में नोरा ब्लैक बिकिनी में बीच पर एंजॉय करती नजर आ रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by @glamit_gram



बात करें नोरा के वर्कफ्रंट की तो, आखिरी बार उन्हें फिल्म भुज में देखा गया था. इसके अलावा हाल ही में उनका नया म्यूजिक एलबम 'डांस मेरी रानी' रिलीज हुआ है. बता दें कि नोरा फेतही दुबई में अपने दोस्तों के साथ हैं और वहां पर जमकर मस्ती कर रही हैं.