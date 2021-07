Nora Fatehi Cheetah Look Viral On Social Media See Actress Hot Avatar: नोरा फतेही (Nora Fatehi ) ने अपने अपने डांस के साथ ही अपने ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरी है. ऐसे में नोरा फतेही (Nora Fatehi) अपने ग्लैमरस अंदाज से हर किसी को हैरान कर देती हैं, हाल ही में उनका फिल्म ‘भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया’ का गाना ‘जालिमा कोका कोला’ फैंस के सामने पेश किया गया है. ऐसे में अब एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने अपना हॉट लेक सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसे देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएगे.Also Read - Nora Fatehi ने जैकेट के ऊपर ही पहनी बिकिनी, VIDEO देखकर हंसी नहीं रोक पाए वरुण धवन…

नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने चीता प्रिंट स्विम कॉस्ट्यूम, लॉन्ग गोल्डन ईयरिंग, लंबी बिखरी जुल्फें….नोरा (Nora Fatehi) की ये अदाएं जानलेवा हैं और सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे हैं. दरअसल ये तस्वीरें उन्होंने इसलिए शेयर की है क्योंकि हाल ही में नोरा फतेही के इंस्टाग्राम पर अपने 30 मिलियन फॉलोअर्स पूरे कर लिए हैं. Also Read - ब्लू कलर की ड्रेस में Nora Fatehi ने दिखाया अपना बोल्ड अंदाज, फैंस के मुंह से निकला- 'हाय गर्मी'

View this post on Instagram A post shared by Nora Fatehi (@norafatehi)



नोरा (Nora Fatehi) का अंदाज तारीफ के काबिल है. इतना ही नहीं नोरा ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है कि 30 मिलियन पूरे हुए, आपके इस प्यार का शुक्रिया. नोरा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर फैंस के बीच छा गया है. फैंस नोरा (Nora Fatehi) के पोस्ट पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं. Also Read - Nora Fatehi को मिला उनका जबरा फैन, अपने हाथ पर बनवाया एक्ट्रेस के चेहरे का टैटू...देखें वायरल वीडियो