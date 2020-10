Nora Fatehi wears a Sabyasachi saree on India’s Best Dancer- नोरा फतेही ने डांस रिएलिटी शो India’s Best Dancer में इस बार सब्यसाची की डिजाइनर साड़ी पहनी थी. दिलचस्प बात ये है कि शिफॉन की इस साड़ी में उन्होंने अपने फेमस गाने साकी-साकी पर जमकर डांस किया. साड़ी में वे कहीं से भी असहज नहीं दिखीं. हमेशा की तरह नोरा का डांस फुल ऑफ एनर्जी था. Also Read - माधुरी दीक्षित को KISS करते वक्त बेकाबू हो गया था ये एक्टर, जब होश आया तो....

ये सुपरहिट सॉन्ग ‘ओ साकी-साकी’ फिल्म ‘बाटला हाउस’ का है. इस गाने में नोरा के अपोजिट जॉन अब्राहम हैं. फिल्म में भी इस गाने पर नोरा ने जबरदस्त परफॉर्म किया था. Also Read - Bigg Boss 14 6 October: निशांत सिंह किसी भी कीमत पर अंदर आने को तैयार, घर में घूमेंगे पहनकर बिकिनी टॉप

Also Read - Bigg Boss 14 6 October: बिग बॉस में घमासान, सारा ने उतार फेंके कपड़े, सिद्धार्थ से भिड़े गौहर-एजाज

बता दें, इससे पहले नोरा और कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस का एक वीडियो सुर्खियों में आया था जिसमें वो एक्ट्रेस को गलत ढंग से छूते हुए नज़र आ रहे हैं. इससे जवाब में नोरा ने लिखा था- नोरा ने लिखा- ‘थैंक्यू टैरेंस…सोशल मीडिया के इस वक्त में जहां वीडियो के साथ छेड़छाड़ की जाती है, मीम बनाने केलिए फोटोज़ को फोटोशॉप कर दिया जाता है. मैं खुश हूं कि आप इन सबसे खुद को परेशान नहीं होने देते. आपने और गीता मैम ने मुझे बहुत सम्मान दिया है. ये जिंदगी का एक बेहतर अनुभव रहेगा.