Pop star Nick Jonas and Nora Fatehi will be seen sharing the stage in Abu Dhabi – पॉप स्टार और प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) के पति निक जोनास (Nick Jonas) के साथ एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) स्टेज करेंगे. ये शो दुबई के अबु धाबी (Abu Dhabi) में 3 दिसंबर को होगा. जिसमें निक और नोरो सहित दुनियाभर के कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज (Nick Jonas and Nora Fatehi, Kahlani, Tala Samman) भाग लेंगे. कहा जा रहा है कि नोरा फतेही अपने कुछ सुपरहिट गानों पर परफार्मेंस देंगी.अपने इवेंट को लेकर नोरा फतेही और निक जोनास (Nick Jonas) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की हैं.Also Read - Nick-Priyanka Anniversary: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने मनाई अपनी वेडिंग एनिवर्सरी, देखें रोमांटिक Video

बता दें, नोरा फतेही फिल्मों में आइटम सांग करने से लेकर डांस रियलिटी शो की जज भी बन चुकी हैं. Also Read - Aashram की पम्मी पहलवान की आंखों में बसा है समंदर, इसी Hot और Glamours अदा पर फिदा थे 'बाबा निराला'

View this post on Instagram A post shared by VidCon Abu Dhabi (@vidconabudhabi)

Also Read - Katrina-Vicky Wedding: Gajraj Rao ने विक्की-कैटरीना की शादी से खुद को किया अलग, कहा 'सेल्फी नहीं लेने देगा..'

View this post on Instagram A post shared by VidCon Abu Dhabi (@vidconabudhabi)

नोरा (Nora Fatehi) ने बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई. नोरा (Nora Fatehi) बिग बॉस 9 में नजर आ चुकी हैं, सलमान खान के इस रियलिटी शो में आने के बाद ही नोरा (Nora Fatehi) काफी फेमस हुईं थीं. इसके बाद 2016 में एक और रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा’ में नोरा ने डांस का अपना असली टैलेंट दिखाया.

हाल ही में नोरा को सत्यमेव जयते के गाने कुसु-कुसु पर डांस परफार्मेंस को बहुत पसंद किया गया था. नोरा को दो बड़ी फिल्मों भुज और सत्यमेव जयते 2 में देखा गया.