'दलबर गर्ल' नोरा फतेही (Nora Fatehi) इन दिनों हर जगह पर छाई हुई हैं, एक्ट्रेस के डांस की दीवाने तो लोग कई सालों से हैं वहीं अब उन्होंने कई सारे शो में बतौर जज बनकर भी सबका दिल जीत लिया है. ऐसे में नोरा (Nora Fatehi) के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसे दखकर खुद डांसर नोरा भी हैरान हो गई और अपने फैन के प्यार को देखकर वो सरप्राइज हो गई.

दरअसल हाल ही में नोरा (Nora Fatehi) मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई जहां पर उन्हें एक फैन ने जबरदस्त सरप्राइज दिया. दरअसल नोरा फतेही (Nora Fatehi) के फैन ने उनके टैटू अपना हाथों पर बनाकर रखा था, जिसे दखेकर वो बेहद खुश हुई औऱ उन्होंने इस दौरान मास्क लगा कर रखा था जिस वजह से वो खास ज्यादा कुछ कह नहीं पाई लेकिन इशारों में ही फैंस पर प्यार बरसा दिया.



ये ही नहीं, उनका ये फैन नोरा (Nora Fatehi) के लिए केक भी लाया था. इसपर नोरा फतेही (Nora Fatehi) ने प्रतिक्रिया देते हुए इस ‘कूल’ बताया है. बहुत ही कम समय में नोरा (Nora Fatehi) को बड़े पैमाने पर फैन फॉलोइंग मिली है. अपने किलर डांस मूव्स से उन्होंने सभी को अपना फैन बना लिया है.