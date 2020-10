Nora Fatehi’s viral beach dance with this mystery guy Viral on Social Media: बॉलीवुड की दुनिया में अपने हुस्न से कहर बरपाने वाली एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi) इन दिनों अपने डांस मूव्स के कारण चर्चा में हैं. समंदर किनारे मिस्ट्री मैन के साथ नोरा का डांस एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में लेकिन नोरा ने मिस्ट्री मैन के नाम खुलासा भी किया है. मार्स पेड्रोज़ो (Marce Pedrozo) नाम के इस व्यक्ति को नोरा बीच किनारे मूव्स सिखाती हुई नज़र आ रही हैं. मार्स पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट हैं. Also Read - नोरा फतेही की ये तस्वीरें इंटरनेट पर लगा रही है आग, अचानक हो रही फोटोज वायरल

बोल्ड एंड ब्यूटीफुल नोरा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, “मार्स को बीच पर कुछ मूव्स सिखाती हुई”. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अब तक 19 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है. बता दें कि इससे पहले भी नोरा ने मिस्ट्री मैन के साथ एक डांस वीडियो शेयर किया था.

वहीं हाल ही में नोरा फतेही (Nora Fatehi) और टेरेंस लुईस का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कोरियोग्राफर के ऊपर एक्ट्रेस को गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया और ट्रोल करना शुरू कर दिया. वर्कफ्रंट पर बात करें तो नोरा फतेही जकड़ ही अजय देवगन और संजय दत्त के साथ ‘भुजः द प्राइड ऑफ इंडिया’ फिल्म में नजर आएंगी.