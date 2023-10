Hindi Entertainment Hindi

Not Only On Tiger 3 But Emraan Hashmi Also Played Negative Character In These Superhit Films

Emraan Hashmi: इन फिल्मों में विलेन का रोल निभा चुके हैं इमरान हाशमी, सपुरहिट रही हर फिल्म

Emraan Hashmi: सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया और आते ही सोशल मीडिया में छा चुका है

Emraan Hashmi In Negative Character: टाइगर 3 का ट्रेलर आते ही इमरान हाशमी के किरदार की फिल्म में पुष्टि हो चुकी है. ट्रेलर में उनकी मौजूदगी दमदार रही है. सलमान खान और कटरीना कैफ के सामने इमरान की प्रेजेंस कम है, मगर असरदार है. इमरान हाशमी ग्रे शेड किरदार निभाते रहे हैं और अब सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में उनके विलेन बनकर आये हैं. इमरान के किरदार को पूरी तरह छिपाकर रखा गया था, उनके लुक से लेकर कहानी में उनकी जगह तक रिवील नहीं की गयी और अब ट्रेलर के आने से समझ आ गया कि सलमान पर यह किरदार भारी पड़ने वाला है. वैसे ये पहली बार नहीं है जब इमरान को आप किसी ग्रे शेड या फिर निगेटिव रोल में देखेंगे, इसके पहले भी आप देख चुके हैं. तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी हैं वो फिल्में.

Trending Now

1. Murder

You may like to read

कहो ना कहा ये आंखो बोलती हैं और सनम औ सनम….ये गाना तो आपको याद ही होगी.जी हां फिल्म मर्डर जिसके हॉट और बोल्ड सीन ने हर किसी के होश उड़ा दिए थे. 2004 में आई थी सुपरहिट मूवी ‘मर्डर’ (Murder) के गाने तो सुपरहिट थे ही ये फिल्म भी जबरदस्त थी. इसमें इमरान ने सनी नाम के शख़्स का रोल प्ले किया था जो मल्लिका संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहता है औऱ प्यार को फिर से पाने के लिए सारी हदें पार कर जाता है.

2. Gangster

कंगना रौनत की डेब्यू फिल्म Gangster इसके गाने भी हर किसी के दिलों दिमाग में छपे हुए हैं. इस फिल्म में कंगना के संग शाइनी आहूजा के साथ ही इमरान भी थे. इसमें उन्होंने आकाश नाम के विलेन का रोल प्ले किया था.

3. Once Upon a Time in Mumbaai

Once Upon a Time in Mumbaai ये फिल्म उस दौर की है जब मुंबई में गैंगवार की धमक हुआ करती थी औऱ साथ ही डॉन की कहानी के दिखाया गया है.मुंबई के बहुत बड़े डॉन पर आधारित थी ‘वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई’ (Once Upon a Time in Mumbaai). इसमें कंगना रौनत समेत अजय देवगन और रणदीप हुड्डा भी थे. इसके गाने और फिल्म भी सुपरहिट रही थी.

4. Ek Thi Daayan

फ़िल्म ‘एक थी डायन’ (Ek Thi Daayan) में इमरान हाशमी ने एक जादूगर बोबो का रोल प्ले किया था. इसमें कल्की केकलां, हुमा क़ुरेशी और कोंकणा सेन जैसे स्टार्स भी थे. इस मूवी के अंत में वो एक पिशाच में बदलते दिखते हैं.

5. Chehre

अमिताभ बच्चन और अन्नू कपूर जैसे कलाकारों से सजी थी फ़िल्म ‘चेहरे’ (Chehre). इसमें इमरान ने एक बैड बॉय समीर मेहरा का रोल प्ले किया था. फ़िल्म के सेकंड हाफ़ में पता चलता है कि असली विलेन यही है.

RECOMMENDED STORIES