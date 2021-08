Salman Khan Wanted Aayush Sharma to do Shershaah: परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा (Vikram Batra) पर बनी बायोपिक‘शेरशाह (Shershaah)’ रिलीज हो चुकी है और दर्शकों के बीच बेहद पंसद की जा रही है और इस फिल्म में विक्रम बत्रा (Vikram Batra) का किरदार निभाने वाले एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ​​​​के करियर की ्ब तक की सबसे बेहतरनी फिल्म मानी जा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान (Salman Khan) चाहते थे कि उनके बहनोई आयुष शर्मा (Aayush Sharma) कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाएं.Also Read - Upcoming Movies on WeekEnd: घूमने के सारे प्लान कीजिए कैंसिल, इस वीकेंड रिलीज़ होने वाली है जबरदस्त फिल्में

दरअसल फिल्म के प्रड्यूसर्स में से एक शब्बीर बॉक्सवाला ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया थि की जब जब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब सलमान खान भी इस फिल्म को फिल्म को प्रड्यूस करना चाहते थे और वो चाहते थे कि उनके बहनोई आयुष शर्मा (Aayush Sharma) इस फिल्म से डेब्यू करें. हालांकि ऐसा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि फिल्म के राइट्स कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली से लिए जा रहे थे और परिवार ने सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) ​​​​के नाम पर मुहर लगा दी थी.

शब्बीर बॉक्सवाला कहते हैं- 'सलमान ने जब मुझसे संपर्क किया, उस दौरान मेरी जंगली पिक्चर्स से बात चल रही थी. इसके लिए वह मेरे साथ पार्टनरशिप भी करना चाहते थे. हालांकि, तब तक सिद्धार्थ द्वारा परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता की भूमिका निभाने के विचार पर उनके परिवार ने अपना समर्थन दे दिया. शब्बीर बॉक्सवाला आगे कहते हैं – 'किसी और अभिनेता के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म से निकाल देना बेहद अनैतिक होता. जब कैप्टन बत्रा के परिवार ने मुझे अधिकार दिए, तो यह मेरे लिए एक बड़ा क्षण था. उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा दिखाया और मैं किसी भी कदम पर गलत नहीं होना चाहता था. इसलिए मैंने सलमान को समझाया'.