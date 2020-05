नई दिल्ली: पीछले कुछ महीनों से पूरा देश कोरोना वायरस (Coronavirus) से ग्रस्त है. इस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं मगर फिर भी इसके संक्रमण को रोक पाना काफी मुश्किल हो रहा है. केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन के पांचवें चरण की घोषणा की है. इस मुश्किल वक़्त में जो सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में है वो है गरीब और प्रवासी मज़दूर (Migrant Labours). तालाबंदी के दौरान खाना और रोज़गार न मिलने पर तंगहाल हुए मज़दूर पैदल ही अपने गाँव लौट रहे हैं मगर बॉलीवुड की दुनिया में विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) ने इन मज़दूरों की आहें सुनी और उनके लिए मसीहा बनकर सामने आए. Also Read - लेह से रांची पहुंचे 60 प्रवासी मजदूर, मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने हवाई अड्डे पर किया स्वागत

सोनू सूद ने पिछले कई दिनों से मजदूरों को घर पहुंचाने के साथ-साथ, जरूरतमंदों तक राशन और खाने की चीजें भी लगातार पहुंचा रहे हैं. सोनू के इस पहल से जहां पूरा देश इनका कायल हो गया है वहीं बॉलीवुड भी अब इनकी तारीफ़ में कोई कसर नहीं छोड़ रहा. Also Read - एक बार फिर सामने आई सोनू सूद की दरियादिली, अब 177 लड़कियों को करवाया एयरलिफ्ट

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty Kundra) ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर सोनू के लिए पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- ‘एक सुपरहीरो सामने आकर बिना थके काम कर रहा है ताकी उसके देश के जरूरतमंद नागरिक अपने घरों को सुरक्षित पहुंच सकें. ये एक खूबसूरत, निस्वार्थ काम है, जिसके जरिए हजारों लोगों के दुख कम हो रहे हैं. आपने जो उदाहरण सामने रखा है वो बताता है कि आप कैसे इंसान हैं और आपके इन ने काम को आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी. मुझे आप पर गर्व है सोनू’. Also Read - सोनू सूद से एक महिला ने लगाई गुहार, 'पार्लर पहुंचा दीजिए,' एक्टर ने दिया जबरदस्त जवाब

इसके बाद सेक्रेड गेम्स की अदाकारा कुब्रा सेत (Kubbra Sait) ने ट्वीट करते हुए लिखा, “हमारे नए दौर के असली सुपरहीरो को ढेर सारा प्यार. ऐसे मुश्किल समय में सोनू सूद ही ऐसे हैं जो आपको सिर हिलाकर मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं. सलामत रहें आप साहब! यह मेरा सौभाग्य है कि मैं बोल सकती हूं कि मैं आपको जानती हूं’.

So much love for the new age non mythical real flesh and blood super hero of our times. Through the adversities and lows there is @SonuSood who just makes you nod your head and smile.

Ah! Bless you saab. It’s my honour to even say, “I know you.”

— Kubbra Sait (@KubbraSait) May 30, 2020