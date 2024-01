'नूपुर को धोबी बनाएंगे, आयरा के कपड़े धुलवाएंगे', लेडिज़ संगीत पर औरतों ने किया धमाल

Ira Khan-Nupur Wedding: आमिर खान (Amir Khan) की बेटी आयरा (Ira Khan) की शादी सुर्खियों में बनी रही. दूल्हा-दुल्हन का बहुत ही सादगी भरा और यूनिक अंदाज इस दौरान देखने मिला. दोनों की काफी खुश नज़र आ रहे थे. आयरा और नुपुर ने शादी की हर रस्म को बड़े अच्छे निभाया. कपल का प्री-वैगिंग फंक्शन (Nupur-Ira Pre Wedding Function) भी काफी मजेदार रहा. खूब धमाल हुआ. नुपुर अपनी शादी के फंक्शन में कभी धोती तो कभी बनियान में एन्जॉय करते दिखाई दिए. यही नहीं 10 जनवरी को दोनों ने अपनी फैमिली और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में ईसाई रीति-रिवाज से उदयपुर में शादी कर ली.

झीलों की नगरी में पिछले कई दिनों से कई शादी समारोह और फंक्शन चल रहे हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. अब आयरा और नुपुर की शादी की लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ गए हैं, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

वीडियो में आयरा को सफेद गाउन पहने नज़र आ रही हैं. वहीं, नुपुर ने बो टाई के साथ बेज रंग का फॉर्मल सूट पहना था. आयरा ने अपने हाथों में फूल का गुलदस्ता लिया हुआ है और नुपुर का हाथ पकड़कर वो रेड कार्पेट पर चलते हुए दिखाई दे रही हैं.

Most Unique Wedding which is under celebration at Udaipur features Aamir Khan’s daughter Ira Khan and Nupur Shikhare ❤️ White Wedding 🤍#AamirKhan #NupurShikhare #IraKhan #ReenaDutta #KiranRao #Bollywood #IraKhanWedding #CelebrationTour #celebrity #Udaipur #Celebrities #viral pic.twitter.com/BzXuqn2mCc

— sdn (@sdn7_) January 10, 2024