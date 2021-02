Nushrat Bharucha Viral Pictures Seen Posing On A Tree: बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nusrat Bharucha) का हाल ही में बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) का नया सॉन्ग ‘सईयां जी (Saiyaan Ji Song)’ गाना आया था जो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा था. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने अपनी कुछ कमाल की तस्वीरें शेयर की हैं जो कमाल की हैं. Also Read - Yo Yo Honey Singh और नुसरत भरूचा के गाने 'Saiyaan Ji' ने यूट्यूब पर मचाया तहलका, बना डाला ये खास रिकॉर्ड

एक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) ने अपनी एक फोटो शेयर की है जिसमें वो पेड़ पर चढ़ी हुई है. इन तस्वीरों में नुशरत पर्पल कलर की शॉर्ट ड्रेस में बेहद गॉर्जियस नजर आ रही हैं. नुसरत (Nushrratt Bharuccha) ने इस ड्रेस के साथ गॉगल लगाए हुए हैं, जो उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रहे हैं. Also Read - नुसरत भरुचा ने 'छलांग' लगाने के लिए उठाया ये कदम, ऐसे ही थोड़े कोई कहता है बेहतरीन एक्ट्रेस

वर्क फ्रंट की बात करें तो नुसरत भरुचा (Nusrat Bharucha) जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म में नजर आएंगी. आपको बता दें, पंजाबी गाने ‘सईयां जी’ में आने से पहले ‘केयर नी करदा’ में नजर आईं थीं. इस गाने को भी हनी सिंह (Honey Singh) ने अपनी अवाज दी थी और इस गाने में उनके साथ राजकुमार राव दिखाई दिए थे.