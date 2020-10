Also Read - Bigg Boss 14: 'सपना भाभी' की होगी घर में एंट्री! बी ग्रेड फिल्मों से मचाई है सनसनी, बोल्डनेस...

View this post on Instagram

You bet imma build my own furniture, it’s for a place I call HOME 💗 And a big warm thank you for helping me with everything possible in the house to @sudhirshettyy Sir @vrintham_estates. Here’s to many more designs together!