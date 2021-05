Nushrratt Bharuccha Share Pictures With Supermoon See Actress Amazing Look: ‘प्यार का पंचनामा’ की एक्ट्रेस नुसरत भरुचा (Nushrratt Bharuccha) इन दिनों अपने हॉटनसे का तड़का लगा रही हैं. वहीं एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर जमकर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं जो उनके फैंस को बेहद पसंद आती हैं. ऐसे में नुसरत (Nushrratt Bharuccha) ने हाल ही में अपनी कुछ कमाल की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो कमाल की लग रही हैं और फैंस उन्हें देखकर आंहें भर रहे हैं. Also Read - नुसरत भरूचा जानबूझकर ग्लैमरस किरदारों से दूर नहीं गई हैं? अब इस फिल्म में निभाया कामवाली का किरदार

नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं. अब हाल ही में नुसरत (Nushrratt Bharuccha) ने अपनी लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं जिसमें उनकी खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी. Also Read - Nushrat Bharucha का ग्लैमरस लुक लूट रहा इन दिनों लोगों का दिल, पेड़ पर चढ़कर करवाया Photoshoot...फैंस ने कहा 'Beautiful'



इन फोटोज में नुसरत (Nushrratt Bharuccha) ग्रे कलर के आउटफिट में बेहद हसीन नजर आ रहीं हैं, जिन्हें देख फैन्स उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं.

वहीं नुसरत (Nushrratt Bharuccha) के फिल्मी करियर की बात करें तो उनके पास अपकमिंग 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हुड़दंग, छोरी और राम-सेतू शामिल है.नुसरत लास्ट छलांग औक अजीब दास्तान में नजर आई हैं. दोनों ही फिल्मों में नुसरत (Nushrratt Bharuccha) के काम की काफी तारीफ हुई है.