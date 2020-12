Nushrratt Bharuccha looks Stunning in hot pink bikini All set to make fire on internet see smoking bold Viral Pics- अभिनेत्री नुसरत भरूचा अपनी नई सोशल मीडिया पोस्ट में हॉट गुलाबी बिकनी में पोज देती दिख रही हैं. Also Read - Lockdown News: कोरोना से मौत में वृद्धि की वजह से यहां लगा सख्त Lockdown, स्कूलों को भी किया गया बंद...

नुसरत ने अपने होटल से समुद्र की तरफ मुंह वाले कमरे से तस्वीर शेयर की, जिसमें वह गुलाबी रंग की बिकनी पहने दिखाई दे रही हैं, वहीं अभिनेत्री ने काले रंग का चश्मा भी पहन रखा है. Also Read - India vs Australia Pink Ball Test: छींटाकशी को लेकर कंगारू कप्तान और Virat Kohli में मतभेद, जानें पूरी डिटेल

View this post on Instagram A post shared by Nushrratt Bharuccha (@nushrrattbharuccha)

View this post on Instagram A post shared by Nushrratt Bharuccha (@nushrrattbharuccha)

View this post on Instagram A post shared by Nushrratt Bharuccha (@nushrrattbharuccha)

शेयर तस्वीर को उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, “यह उन सभी के लिए एक प्रशंसा पोस्ट है जो मेरे पास थे जब मुझे जरूरत थी. एक साल बाद, आज मुझे यह काफी याद आ रहा है. अपने सभी प्रिय को याद कर रही हूं, वहीं उन्हें अपने जीवन में पाकर खुद को किस्मतवाली समझ रही हूं. ब्रह्मांड का धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे सब कुछ दिया.”