Nushrat Bharucha New Film Janhit Mein Jaari Actress Will Sell Condom: प्यार का पंचनाम फेम नुसरत भरूचा (Nushrat Bharucha) जल्द ही अपनी टाइपकास्ट इमेज को तोड़ने वाली हैं. जी हां ये पहली बार होगी जब एक्ट्रेस एक कॉमेडी फिल्म में अपने ग्लैमर का तड़का लगाती हुई नजर आएंगी. दरअसल ‘छलांग’ ऐक्ट्रेस नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) की अगली फिल्म ‘जनहित में जारी’ (Janhit Mein Jaari) की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है और खास बात ये है कि इसमें नुसरत (Nushrratt Bharuccha) का किरदार एक मेडिकल की दुकान में कॉन्डम बेचने वाले का होगा. Also Read - Nushrat Bharucha का ग्लैमरस लुक लूट रहा इन दिनों लोगों का दिल, पेड़ पर चढ़कर करवाया Photoshoot...फैंस ने कहा 'Beautiful'

हाल ही में नुसरत (Nushrratt Bharuccha) ने एक इंटरव्यू में ‘जनहित में जारी’ एक कॉमेडी फिल्म हैं जिसमें वो एक ‘कॉन्‍डम सेल्स एग्जीक्यूटिव’ की भूमिका में नजर आएंगी.’ वहीं फिल्म पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस फिल्म वो छोटे शहर की लड़की की भूमिका में होंगी, जो एक शिक्षित और प्रोग्रेसिव लड़की है. वह एक नौकरी की तलाश में है, फिर उसे एक कॉन्‍डम बनाने वाली कंपनी में ‘सेल्स एंड प्रमोशन एग्जीक्यूटिव’ के रूप में नौकरी मिल जाती है’. Also Read - Saiyaan Ji और Pyaar Ka Punchnama 3, बॉलीवुड इंडस्ट्री में Nushrat Bharucha की ऐसी है डिमांड



फिल्म की कहानी इसी के आसपास घूमती नजर आएगी, कि नुसरत जब ‘मेडिकल स्टोर’ से लेकर दूसरे जगहों पर भी कॉन्‍डम बेचने के लिए जाती हैं, तो उन्हें किन- किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. हालांकि इस फिल्म का टाइटल को लेकर आधिकारिक ऐलान होना बाकी है लेकिन ‘जनहित में जारी’ को लेकर चर्चा है..