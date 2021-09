Nusrat Jahan Said These Things About Baby And The Father: एक्ट्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) पिछले महीने यानि की 28 अगस्त को मां बनी हैं औऱ उन्होंने एक बेटे को जन्म जिया है, उन्होंने अपने बेटे का नाम ईशान (Yishaan)रखा है. उसके बाद से ही फैंस उनके बच्चे के पिता का नाम जानने को बेचैन हैं. ऐसे में हाल ही में नुसरत जहां (Nusrat Jahan) एक पब्लिक इवेंट में दिखीं जहां पर उनसे कई सारे सवाल पूछे गए और उन्होंने इसका जवाब बेहद बेबाकी से दिया.Also Read - Nusrat Jahan एक नन्हें से राजकुमार की बनी मां, पति ने कहा था ये बच्चा मेरा नहीं है

नुसरत जहां (Nusrat Jahan) से जब मीडिया ने पूछा कि वह अपने बेटे की झलक कब दिखाएंगी तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'आपको उसके पापा से पूछना चाहिए. अभी तक तो उन्होंने किसी को भी उसे देखने नहीं दिया है.' उन्होंने कहा कि मां बनकर बहुत अच्छा लग रहा है और यह एक नई जिंदगी है और एक नई शुरुआत की तरह है. नुसरत जहां ने बताया कि उनके बेटे का नाम यिशान रखा गया है.

इसके साथ ही पिता के नाम के बारे में पूछने पर नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने कहा कि, 'बच्चे के डैडी को पता है कि वह पिता है, हमें अपने बेटे की परवरिश करने में बहुत अच्छा लग रहा है. मैं और यश एक अच्छा समय बिता रहे हैं.' बता दें कि नुसरत जहां (Nusrat Jahan) लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं.