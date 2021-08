Nusrat Jahan And Yash Dasgupta Video Viral As They Sport Each Other: तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली फिल्मों की एक्ट्रेस नुसरत जहां (Nusrat Jahan) 25 अगस्त को मां बनी हैं और उन्होंने एक बेटे को जन्मदिन दिया है. ऐसे में अब नुसरत जहां (Nusrat Jahan) को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो अपने बेटे के साथ घर वापस आ चुकी हैं. अस्पताल से बाहर आते उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें नुसरत का बेटा उनकी गोद में नहीं बल्कि उनके तथाकथित ब्वॉयफ्रेंड यश दासगुप्ता (Yash Dasgupta) की गोद में नजर आ रहा है.Also Read - TMC सांसद नुसरत जहां के इस हॉट और सीजलिंग वीडियो ने उड़ाए फैंस के होश, सोशल मीडिया पर मचा तहलका

वीडियो में दिख रहा है कि पहले नुसरत हॉस्पिटल से निकलते हुए गाड़ी में बैठती हैं इस दौरान वो फोटोग्राफर्स को नमस्ते भी करती हैं, उनके बाद गोदी में बच्चे को लिए यश दासगुप्ता गाड़ी मैं बैठते हैं. यश (Yash Dasgupta) की गोद में नुसरत के बेटे को देख लोग पूछ रहे है कि क्या यश ही उनके बच्चे का पिता है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने फैसला लिया है कि वे अपने बेटे के पिता के नाम का खुलासा कभी नहीं करेंगी.

View this post on Instagram A post shared by Yishaan Jahan (@yishaan_fan_page)



आपको बता दें कि निखिल जैन से अलग होने के बाद से नुसरत और यश दासगुप्ता के रिलेशनशिप में होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. हालांकि दोनों नहीं अब तक इन खबरों की पुष्टि नहीं की है, डिलीवरी के वक्त भी यश नुसरत के साथ अस्पताल में मौजूद थे. नुसरत यश दासगुप्ता के साथ ही अस्पताल गई थीं.