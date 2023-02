न्यासा देवगन की हिंदी स्पीच सुनकर फैंस ने पकड़ा माथा, कहा 'इसे बस पार्टी करना आता है'

Nysa Devgn Troll For Hindi: अजय देवगन ( Ajay Devgn) और काजोल (Kajol) की लाडली न्यासा (Nysa Devgn) इन दिनों खबरों में बनी हुई हैं. वह अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. कभी वह अपने लुक्स को लेकर तो कभी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. हालांकि इस बार वो अच्छे और नेक काम की वजह से सामने आई थी, लेकिन हर बार की तरह फिर से ट्रोल हो गई. दरअसल अजय के एनवाई फाउंडेशन ने एक ऐसे संगठन के साथ करार किया है, जो पूरे भारत के 200 से अधिक गांवों में सक्रिय है. वहीं न्यासा ने डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और छात्रों को किताबें और स्पोर्ट्स किट बांटे. हालांकि इस दौरान जब न्यासा जब वहां पर मौजदी बच्चों को हिंदी में स्पीच दे रही थी तो उस दौरान उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उसी वजह से वो ट्रोल हो रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में न्यासा पीले कलर के सलवार सूट में नजर आ रही हैं. दरअसल, न्यासा ने हाल ही में ग्रामीण अहमदनगर में वंचित छात्रों के लिए एक कार्यक्रम में पहुंची थीं. वीडियो में हिंदी में भाषण देते हुए कहती हैं, “जब से मैं बच्ची थी. मुझे पढ़ना बहुत पसंद है. मैं हर दिन 2-3 किताब पढती थी. मेरी मां को भी मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था. आपको देखकर मुझे बहुत खुशी है. आप कभी पढ़ना बंद मत करो.’ हालांकि इस दौरान न्‍यास अटक-अटक कर टूटी-फूटी हिंदी बोलती हुई नजर आ रही हैं. न्‍यासा एक स्‍कूल कार्यक्रम में बच्‍चों को भाषण देती हुई नजर आ रही हैं, न्‍यासा की टूटी-फूटी हिंदी सुनकर यूसर्ज उन्‍हें ट्रोल करते हुए मजे ले रहे हैं.