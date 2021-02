Nyra Banerjee says There’s a difference between romantic intimacy and obscene bold scenes Hello Jee web series-वेब सीरीज ‘हैलो जी’ में एक फोन सेक्स ऑपरेटर (Phone Sex Operator) की भूमिका निभाती नजर आ रहीं टेलीविजन अभिनेत्री नायरा बनर्जी ने कहा कि उन्हें ऐसा कंटेंट पसंद नहीं है, जहां केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए फिजिकल इंटीमेसी को जोड़ा जाए और इससे कहानी का कोई लेना-देना न हो Also Read - Randhir Kapoor के Birthday पर हुई पार्टी? लोगों ने कपूर फैमिली को किया ट्रोल, बोले- अभी घर में मौत हुई और अभी...

अपनी वेब सीरीज और अनावश्यक सेक्स सीन के बारे में बात करते हुए, नायरा ने कहा, “मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देखी हैं, जिनमें अनावश्यक अंतरंग दृश्य हैं. मैं बहुत स्पष्ट थी कि यह सीरीज (हैलो जी) ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो सिर्फ सेक्स के बारे में और ऐसे दृश्य केवल तभी होने चाहिए, जब इसकी स्क्रिप्ट में मांग हो. ‘हैलो जी’ में, मैं एक फोन सेक्स ऑपरेटर हूं, लेकिन मैं कोई भी अनावश्यक अंतरंग दृश्य नहीं कर रहा हूं. मेरा मानना है कि अगर कोई दृश्य ऐसा है जिसे कथाकार न्यायोचित नहीं ठहरा सकता, तो एक कलाकार भी इससे अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर सकता. इस तरह के दृश्यों को बेमतलब नहीं दिखाना चाहिए.” Also Read - पैसा होना बड़ी बात नहीं है, दिल बड़ा होना बड़ी बात है! सोनू सूद फिर बने मसीहा, ज़रूरतमंदों को बांट रहे ई-रिक्शा- VIDEO

Also Read - Valentine Day 2021: Malika Arora ने शेयर की अपने प्यार Arjun Kapoor की खास फोटो, लिखा- Love is in the Air

नायरा ने कहा, “आप किसी भी फिल्म में विस्तार से सेक्स दृश्य नहीं दिखा सकते, जब तक कि इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक न हो और कहानी उस पर आधारित नहीं हो. रोमांटिक अंतरंगता और स्पष्ट सेक्स दृश्य दिखाने के बीच एक अंतर है. मुझे रोमांटिक दृश्य पसंद हैं जो वल्गर नहीं होते.”

नायरा ने अपनी वेब सीरीज के बारे में बात करते हुए कहा कि कहानी की अवधारणा डिजिटल कहानियों की अवधारणा पर आधारित है.