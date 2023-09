Hindi Entertainment Hindi

October 2023 Upcoming Movies Know Which Film Will You Can See Here Is The List

October 2023 Upcoming Movies: अक्टूबर में आएंगी ये जबरदस्त फिल्में, होगा फुल एंटरटेन्मेंट!

अक्टूबर आने में महज अब दो ही दिन बचे हैं और इस महीने में एक से एक शानदार फिल्में रिलीज हो रही हैं.

साल 2023 में जवान, गदर 2, पठान जैसी कई शानदार फिल्में रिलीज हुई है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा कर रख दी. इन फिल्मों को दर्शकों का जबरदस्‍त रिस्पॉन्स मिला है. कई फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया, तो वहीं कई फिल्में अधिक कमाई नहीं कर पाईं. इसी के साथ कई बड़ी फिल्में अक्टूबर मंथ में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं. अक्टूबर 2023 में रिलीज होने वाली फिल्मों की लिस्ट लाए हैं. इनमें कुछ बड़े बजट की फिल्में हैं तो कई कम बजट की लेकिन सभी फिल्मों की रिलीज डेट्स आपको जान लेना चाहिए. अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो अक्टूबर में रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्मों (October 2023 Upcoming Movies) के बारे में आपको जान लेना चाहिए. यहां हम आपकोअक्टूबर में रिलीज होने वाली फिल्मों की पूरी लिस्ट बताएंगे.

Trending Now

1- मिशन रानीगंज (Mission Raniganj)

You may like to read

‘मिशन रानीगंज’ रियल लाइफ कहानी पर आधारित इस दिलस्चप रेस्क्यू थ्रिलर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा स्टारर इस फिल्म 6 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

2- थैंक्यू फॉर कमिंग (Thank You For Coming)

भूमि पेडनेकर और गर्ल गैंग की फिल्म थैंक्यू फॉर कमिंग भी 6 अक्टूबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. माना जा रहा है कि फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलेगा.

3. गणपत (Ganapath)

टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की जोड़ी एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर धमाल मचाने के लिए आ रही है. इस बार दोनों फिल्म गणपत में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म की रिलीज डेट 29 अक्टूबर बताई जा रही है.

4.यारियां 2 (Yaariyan 2)

वहीं एक और फिल्म यारियां 2 भी सिनेमाघरों में दस्तक देने आ रही है. यानी 20 अक्टूबर का दिन बहुत ही खास हो जाता है. क्योंकि इस दिन कई फिल्में आपस में क्लैश करने वाली हैं. यारियां फिल्म भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है.

5. लियो (Leo)

साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म लियो का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. यह फिल्म 19 अक्टूबर को थिएटरों में धमाल मचाने आ रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए थलपति विजय ने काफी मोटी रकम वसूल की है. माना जा रहा है कि फिल्म धमाकेदार प्रदर्शन करेगी.

6. भगवंत केसरी (Bhagwant Keshari)

वहीं 19 अक्टूबर 2023 को तेलुगू फिल्म भगवंत केसरी भी सिनेमाघरों में एंट्री लेने वाली है. माना जा रहा है कि यह फिल्म भी काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है.

7. टाइगर नागेश्वर (Tiger Nageshwara)

20 अक्टूबर को ही तुलुगू फिल्म टाइगर नागेश्वर भी रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म को में रवि तेजा मुख्य भूमिक में रहने वाले हैं. इस फिल्म से भी काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं.

RECOMMENDED STORIES