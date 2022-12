उड़िया फिल्मों की दिग्गज एक्ट्रेस झरना दास का हुआ निधन, राष्ट्रपति मुर्मू और CM नवीन पटनायक ने जताया शोक

Jharana Das Passed Away : उड़िया फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस झरना दास का गुरुवार को 77 साल की उम्र में निधन हो गया. परिवार से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि झरना दास का कटक में उनके आवास पर निधन हो गया है. उन्हें फिल्मों में अपने योगदान के लिए राज्य सरकार के प्रतिष्ठित जयदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. झरना दास का निधन उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से हुआ है, वो काफी समय से बीमार चल रही थीं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने झरना के निधन पर शोक व्यक्त किया है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट में शोक व्यक्त करते हुए कहा, ‘महान उड़िया अभिनेत्री झरना दास के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. उन्हें उड़िया फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा. परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.’ उधर, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि झरना का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. पटनायक ने एक बयान में कहा, ‘मंच और फिल्म में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को हमेशा याद किया जाएगा. उनकी आत्मा को शांति मिले और शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं.’