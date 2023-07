RRR 2: जल्द शुरू होगी फिल्म 'RRR 2' की शूटिंग, इस बार निर्देशन नहीं करेंगे राजामौली

Film RRR2: डायरेक्टर एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘RRR’ के सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली टॉलीवुड फिल्म बन गई. ‘RRR’ के बाद एक्टर राम चरण और जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोविंग काफी ज्यादा बढ़ गई. साथ हीं फिल्म ‘RRR’ के अचीवमेंट के बाद फैंस के मन में एक बार फिर से हलचल मची है और फिल्म के सीक्वल से जुड़ी रोमांचित खबर सामने आई है. राइटर विजयेंद्र प्रसाद ने ‘RRR 2’ को लेकर ऑफिसियल अनाउंसमेंट किया है. जिसको सुनने के बाद फैंस के बीच खुशी का ठिकाना नहीं है. विजयेंद्र ने बताया कि ‘RRR 2’ की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है. साथ ही सीक्वल के डायरेक्टर को लेकर भी खुलासा किया है, जहां पहली फिल्म का निर्देशन एसएस राजामौली ने किया था वहीं इस बार डायरेक्टर की जगह कौन ले रहा है. इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद यूजर्स फूले नहीं समा रहे.

फिल्म ‘RRR’ के राइटर ने इसके सीक्वल को लेकर बताया है कि ‘रामचरण और जूनियर एनटीआर कि फिल्म ‘आरआरआर’ का सीक्वल यानि ‘आरआरआर 2’ बनाने का प्लान किया गया है. इस फिल्म में ये दोनों स्टार्स भी होगें, उन्होंने फिल्म के स्टैंडर को लेकर बताया है कि ये फिल्म हॉलीवुड स्टैंडर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी. फिल्म के डायरेक्शन को लेकर भी उन्होंने खुलासा किया है कि पहली फिल्म वर्ल्ड वाइड हिट होने के साथ पहली इंडियन फीचर फिल्म रही. वहीं फैंस को’आरआरआर 2’का बेसब्री से इंतजार है.

ट्विटर पर @ManobalaV ने जानकारी दी है. ट्वीट के मुताबिक, ‘आरआरआर का सिक्वल आने वाला है. फ़िल्म हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स की होगी. फ़िल्म को या तो एसएस राजामौली निर्देशित करेंगे या फिर SSR के सुपरविज़न में कोई दूसरा शख़्स निर्देशित करेगा.’ मनोबाला ने ये जानकारी विजयेंद्र प्रसाद के हवाले से दी है. बता दें कि विजयेंद्र प्रसाद एसएस राजामौली के पिता हैं. ट्वीट में ये भी बताया गया है कि महेश बाबू की जंगल एडवेंचर फ़िल्म के बाद एसएस राजामौली की ड्रीम प्रोजेक्ट ‘Mahabaratham’ पर भी जल्दी काम शुरू होगा.